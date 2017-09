Loto 6/49 din 3 septembrie 2017. REZULTATE LOTO

LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 3 septembrie, 2017 la LOTO 6/49

Loto 6/49

23 24 8 45 40 35

Joker

36 20 12 31 45 + 5

Loto 5 din 40

18 12 26 14 15 30

Noroc

4 4 2 3 8 6 9

Super Noroc

1 2 3 7 0 5

Noroc Plus

2 2 0 3 3 9

LOTO 6/49 Duminica, 3 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. LOTO 6/49 La tragerile loto de joi, 31 august, Loteria Romana a acordat 14.851 de castiguri in valoare totala de 12.429.938,46 lei. LOTO 6/49.

LOTO 6/49 Suplimentare fond de castiguri la categoria I la Loto 6/49 de 1.000.000 de lei

LOTO 6/49 Pentru tragerea Loto 6/49 de duminica, 3 septembrie fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu suma de 500.000 de lei si pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 7 septembrie, tot la categoria I, cu inca 500.000 de lei

LOTO 6/49 Reamintim ca joi, 31 august, s-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 11.906.912,95 lei (peste 2,6 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 37-004 din Barlad si a fost completat cu 8 numere la intreg la Loto 6/49 (28 de variante) si 6 variante la Noroc, pretul biletului fiind de 148,90 lei.



LOTO 6/49 Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 12 castiguri de categoria a II-a si 15 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind de 11.956.612,95 lei (peste 2,6 milioane euro).

LOTO 6/49 Cât e reportul la Noroc

LOTO 6/49 La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 286.000 de lei (peste 62.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,81 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 17.000 de lei. La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 35.000 de lei.



LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 53.000 de lei (peste 11.500 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 16.500 de lei.