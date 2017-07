Magda Vasiliu, dezvăluiri cutremurătoare despre calvarul fiul ei: „Copilul meu e în scaun cu rotile de trei luni de zile”

Magda Vasiliu a dezvăluit că fiul ei de aproape opt ani de zile a fost diagnosticat cu cancer şi urmează un tratament în Italia, iar acum prezentatoarea a făcut o nouă mărturisire trista.

"Azi mi-am făcut timp şi am urmărit emisiunile care au tratat cazul meu. Le mulţumesc colegilor pentru susţinere. Dar m-a frapat teribil atitudinea dlui Mugur Ciuvică. Eu l-am auzit spunând cu o degajare uluitoare că Vlad s-ar putea descurca şi fără mine în spital, în Italia. În primul rând, conform legii italiene îmi e interzis să-mi las copilul singur în spital. În plus, din păcate, copilul meu nu s-a născut poliglot! E un copil de 7 ani şi jumătate, care nu înţelege italiană şi nu se exprimă în italiană! Cum ar putea sta în spital singur? Cum??? La spitalul din Roma toţi copiii până la 18 ani sunt permanent însoţiţi de părinţi! Dl Ciuvică ştie, de exemplu, că până la o intervenţie chirurgicală programată peste o lună, copilul meu nu are voie să stea în picioare sau să meargă? Copilul meu e în scaun cu rotile de trei luni de zile. Cum se duce la WC? Cum se spală? Cum îşi ia ligheanul ca să vomite după chimioterapie? La asta ar trebui să răspundă dl Ciuvică, însă înainte de asta ar trebui să pună mâna să citească legile din ţări civilizate! Iar celor care-şi dau cu părerea şi spun că se face chimioterapie şi în România şi că nu trebuia să plec, le spun atât: Am plecat la îndemnul unor medici români, pe banii mei, cu un card european de sănătate la care am dreptul pentru că am cotizat!

Înainte să va daţi cu părerea, asiguraţi-va că ştiţi despre ce vorbiţi!

Cât despre legile de la noi referitoare la cm pt îngrijirea copilului bolnav, nu prea e nimic decent de spus ... Să-mi spună însă cei care au făcut actuală lege care e diferenţa între un copil de 6 ani şi 11 luni şi unul de 7 ani şi 2 zile. Eu n-o sesizez... Probabil nu mă duce capul... Pentru că o diferenţa trebuie să fie, una substanţială chiar, din moment ce legea din România îi tratează complet diferit!", scrie Magda Vasiliu pe pagina sa de Facebook.