Mâncare „refolosită”, la Mamaia

Într-o singură noapte, miercuri spre joi, Protecția Consumatorului Constanța (CJPC) a dat amenzi de peste 70.000 de lei în urma controalelor realizate la 23 de terase-restaurant din Mamaia. La una din trei obiective controlate, echipa de control a identificat deficienţe majore - de la mizerie, condiţii improprii pentru depozitarea alimentelor şi prepararea mâncării, păstrarea la rece, spaţiile de frig, etichetarea deficientă şi până la oferirea de informaţii false către clienţi.

„Resturi alimentare recuperate”

„Am suspendat activitatea până la remedierea deficienţelor la trei unităţi şi am dat amenzi totalizând peste 70.000 de lei la restul. Am întâlnit situaţii de neimaginat, în Mamaia, azi noapte. Pentru exemplificare, la Restaurantul Balans, am identificat în bucătărie un vas din inox în care patronul a declarat că se găseşte materie primă pentru prepararea mâncării sub formă de piepţi de pui. În realitate erau piepţi de pui în diverse stadii fizice: unul era într-adevăr crud, altul fiert, unu prăjit în ulei şi unul făcut la grătar ... plus o jumătate de bucată. Am solicitat perechea dar nu putut să o prezinte. Eu am opinat că acestea sunt resturi alimentare recuperate de la mese, mai ales că geamul de aerisire al bucătărie era deschis către zona de debarasare", a declarat pentru Agerpres Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanţa.

În urmă cu o săptămână, inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa din cadrul „Comandamentului Sezon Estival 2017” au aplicat în urma controalelor la magazine şi unităţi de alimentaţie publică din staţiunile Costineşti, Neptun, Venus şi Vama Veche, amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei.