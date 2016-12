MESAJE DE ANUL NOU 2017. SMS-uri, URĂRI şi MESAJE pentru şefi, prieteni, părinţi sau persoana iubită

MESAJE DE ANUL NOU 2017. Dacă sunteţi în criză de inspiraţie, însă, iată mai jos o selecţie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteţi trimite şefilor, colegilor, prietenilor, părinţilor sau persoanei iubite.



Mesaje de Anul Nou pentru persoana iubită:



"Viaţa mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit"!



"În anul care vine îmi doresc să am alături numai persoane fericite. Ştiu că dorinţa mi se va împlini şi mai ştiu că meriţi să fii fericit(ă). Hai să ne bucurăm împreuna de anul ce vine într-o atmosferă plină de armonie şi iubire! La multi ani"!



Mesaje de Anul Nou pentru prieteni:



"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan"!



"Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani"!



"Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, i-a opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani"!



SMS de Revelion pentru şefi:



"Fie-vă verde dolarul şi de whisky plin paharul, toate să vă reuşească, să vă doară fix la bască! La Mulţi Ani, 2016"!



"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2016"!



Mesaj de Anul Nou pentru părinţi:



"Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani"!



Mesaje de Anul Nou pentru cunoştinţe:



"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani"!



"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani"!



SMS-uri şi mesaje de la mulţi ani pentru prieteni



Visele de azi să devină realitate, speranţele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, gândul bun şi fericirea să te însoţească mereu. La mulţi ani!



Cele mai calde gânduri şi urări de sănătate şi împliniri. Să fii iubit şi fericit în fiecare moment al vieţii tale. La mulţi ani!



În ceas din noapte, când gongul va bate, ridică paharul şi uită amarul, că anul ce vine e numai de bine, la mulţi ani cu fericire!



La mulţi ani şi sănătate multă, pentru fiecare lumânare de pe tort să ai câte o surpriză plăcută!



Ca şi vinul fin, eşti din ce în ce mai bun cu trecerea anilor. La mulţi ani!



Sărbătoreşte sau pur şi simplu fă-ţi timp numai pentru tine. Este ziua ta, aşa că bucură-te din plin de ea! La multi ani!



Pentru că aduci mereu fericire celor din jur, îţi urez o zi plină de bucurii şi de surprize care să te ţina tot anul. La mulţi ani!



SMS-uri şi mesaje obraznice de la mulţi ani, pentru cei care ştiu de glumă



Dinţii tăi sunt ca stelele de pe cer: de un galben orbitor şi la mare distanţă unul de celălalt. La mulţi ani!



Într-o zi îţi vei pierde părul, dinţii, banii şi memoria. Doar un singur lucru nu-l vei pierde: corpul tău sexy, căci nu poţi pierde ceea ce nu ai! La mulţi ani!



Trei maimuţe au scăpat de la Zoo. Una a fost prinsă uitându-se la TV, alta jucând fotbal, iar a treia citind acest mesaj! La mulţi ani!



Acest mesaj poate fi citit doar de persoane sexy. Mai încearcă... Încearca din nou! La mulţi ani!



Prietene, aminteşte-ţi că fără prostie nu ar fi înţelepciune şi făra urâţenie nu ar frumuseţe. Deci lumea are nevoie de tine! La mulţi ani!



SMS-uri şi mesaje haioase de la mulţi ani pentru prietenii apropiaţi



De ziua ta aş vrea să-ţi pot îndeplini dorinţa ta cea mare. Dar din păcate nu pot opri timpul... La mulţi ani!



La mulţi ani, prietene! Sper că vei fi prietenul meu pentru totdeauna, deoarece voi avea mereu nevoie de bani!



E ziua ta şi nu ştiu cum să-mi stăpânesc euforia, să trăieşti câti kilometri de autostradă are România!



Îţi urez un an plin de "S": Sănătate, Sinceritate, Serenitate... După cum vezi, nu am scris Sex... Eu fac urări, nu miracole... La mulţi ani!



În ciuda faptului că 365 de zile pe an pentru cei din jur eşti o oroare, azi e ziua ta şi meriţi o sărbătoare. La mulţi ani!



Azi vreau să pună fiecare câte o sumă simbolică şi să bem pentru tine pâna la coma alcoolică. La mulţi ani!



Te bucuri de viaţă ca un adevărat golan şi în ciuda previziunilor medicale ai mai trăit un an... La mulţi ani!



SMS-uri şi mesaje de la mulţi ani pentru şefi



Ne bucurăm că lucrăm împreună. La mulţi ani şi multă sănătate din partea echipei!



Vă doresc o zi minunată, un an memorabil şi succes în tot ce faceţi. La mulţi ani!



Eşti cel mai bun şef şi ne umbli întotdeauna ziua cu veselie. Te rog să primeşti acest mesaj trimis cu bucurie de la un angajat cu salariul minim pe economie!



Multă sănătate şi fericire, cu sincera rugăminte să nu mă băgaţi în şomaj. La mulţi ani!



Vă doresc succes în muncă şi în viaţă. La mulţi ani!



Sper că astăzi să fie un început minunat al unui an plin de realizari. La mulţi ani!