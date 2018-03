Mesaje de FLORII 2018. Cele mai amuzante urări şi sms-uri de "La mulţi ani" de Florii

MESAJE DE FLORII. Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume - unei flori, o minune a naturii. La multi ani!



Pentru ca esti o persoana deosebita, toate florile din lume ureaza un sincer "La multi ani" unei alte flori!



Îţi mulţumesc, de ziua ta, pentru ca m-ai iubit cu gingasia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir si caldura unei flori de camp. La mulţi ani!



De ziua ce-ti surade-n prag, Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag, Si mai frumos pe lume.



La mulţi ani! Iti multumesc ca m-ai invatat sa cred in lucrurile marunte si sa ma bucur cu tot sufletul de bogatia culorilor vietii.



Sa primesti flori de ziua ta. Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare. La multi ani!



MESAJE DE FLORII. Aceasta zi sa iti aduca atat de multe flori incat sa te pierzi printre ele si tot atatea realizari. La multi ani!



Sa-ti fie viata un buchet de flori intr-o gradina plina de realizari. La multi ani de ziua numelui!



Fie ca, pe oriunde ai merge, trandafiri sa-ti rasara in cale si garoafe sa-ti ramana in urma. La multi ani!



La multi ani, sanatate si fericire! Sa ciocnim un paharel, celebrand un Floricel!



Azi uita cine esti si trezeste-te la viata odata cu natura! Fii un fluture zglobiu si aseaza-te pe prima floare a puritatii! La multi ani!



Florii alese si zile senine, saptamana patimilor sa te tina in leagan de flori si lumina curata Dumnezeiască!



Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori: cu ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat, cu trandafiri ca sa fii vesnic iubita si cu margarete pentru a-ti aminti mereu sa zambesti. La multi ani!



Flori frumoase sa rasara-n calea ta, zile lungi si fericire iti doresc din partea mea. La multi ani de ziua numelui!



Pentru ca florile infloresc in fiecare primavara,/ Pentru ca suntem tineri si iubim prietenia,/ In numele ei si a tot ce-i frumos,/ Eu iti doresc fericirea!



MESAJE DE FLORII. De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire si succes. La multi ani!



Totul pe lume se schimba, doar florile se deschid in fiecare primavara. Pentru ca esti minunata, toate florile din lume iti ureaza la multi ani!



Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta! La multi ani!



Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urari pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori!



Astazi, fiind o zi frumoasa si stiind ca-i ziua ta,/ In parfumul diminetii, tin a te felicita. La multi ani de ziua numelui!



MESAJE DE FLORII. Pentru ca esti o persoana deosebita, toate florile din lume ureaza un sincer La Multi Ani unei alte flori.



Totul pe lume se schimba doar florile se deschid in fiecare primavara. Pentru ca esti minunata, toate florile din lume iti ureaza la multi ani!



Sa primesti flori de ziua ta. Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare. La multi ani!



Aceasta zi sa iti aduca atat de multe flori incat sa te pierzi printre ele si tot atatea realizari. La multi ani unei persoane deosebite!



Sa-ti fie viata un buchet de flori intr-o gradina plina de realizari. La multi ani de ziua numelui!



La multi ani, sanatate si fericire! Sa ciocnim un paharel , celebrand un Floricel.

Florii alese si zile senine, saptamana patimilor sa te tina in leagan de flori si lumina curata DUMNEZEIASCA.



Flori frumoase sa rasara-n calea ta, zile lungi si fericire iti doresc din partea mea. La multi ani de ziua numelui!



De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire si succes. La Multi Ani!

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta! La multi ani!



Florii alese si zile senine, saptamana mare sa te tina in leagan de flori si lumina curata. La Multi Ani!



Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urari pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori!



Astazi, fiind o zi frumoasa si stiind ca-i ziua ta, In parfumul diminetii, tin a te felicita. La multi ani de ziua numelui!



Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele.



Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani!



Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna. La multi ani!



Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Multi Ani!



Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii. LA MULTI ANI!



Asa cum florile sunt semne ale primaverii, asa este si acest mesaj un semn ca tin la tine! La Multi Ani!



Esti cea mai frumoasa dintre toate florile de pe Pamant! La Multi Ani!



Deoarece reprezinti pentru mine frumusetea unei orhidei, gingasia unui ghiocel si parfumul unui trandafir, iti urez un sincer "La Multi Ani!"



Nicio floare nu se compara cu frumusetea ta! La Multi Ani!



Nici toate florile din lume n-ar fi de ajuns sa iti demostreze cat de mult tin la tine! La Multi Ani!