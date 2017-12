MESAJE DE ANUL NOU: Ce le puteți scrie celor dragi la trecerea dintre ani

Daca esti in pana de inspiratie si vrei sa le urezi numai bine celor dragi, cu ocazia Revelionului, poti "imprumuta" de la noi idei de mesaje de Revelion, la randul nostru imprumutate. La multi ani 2018! Iata cateva exemple:



-In 2018 o sa ii cer lui Dumnezeu sa-ti dea sanatate, dar ca sa iti umplu sufletul cu dragoste, o sa ma ocup personal. Un An Nou fericit!



-Vine un uragan de fericire, dragoste si liniste cu urarea ca anul 2018 sa-ti aduca toate aceste lucruri.



Mesaj trimis de Cadou de Revelion



-Imi datorezi cadoul promis, dar nu mai poti sa mi-l dai pentru ca nu puteai sa imi faci decat unul singur, sa petreci prima secunda din Anul Nou alaturi de mine. La multi ani!



-In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un an minunat!



-Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!



-Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!



-Anul asta care vine sa iti fie numai bine! La multi ani 2018



-De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.



-Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!



-La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!



-Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!



-Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!



-Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere! Anul asta care vine sa iti fie numai bine! La multi ani



-Previziuni meteo de revelion 2018: prevazut o furtuna de pupici si imbratisari…te sfatuim sa inchizi umbrela si deschide inima. La Multi Ani si un An Nou Fericit



-La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriti si sus paharul! Un An Nou fericit!



-A mai trecut un an … Sa-ti amintesti cu placere de toate implinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase si cu incredere de tot ce nu ai reusit.. Fii mandra ca ai ramas acelasi suflet cald.



-Va doresc de 2018 ori cate 12 luni de fericire, 52 de saptamani de distractie, 365 de zile de succes, 8760 de ore de sanatate si 525600 de minute de noroc! Un An Nou fericit!



-In contul tau nr 200.. la banca “viata” am depus 365 de zile de fericire, sanatate,dragoste si bucurii!Bucura-te atunci cand il vei goli…! La Multi Ani 20.. !



-Mireasa tuturor vremurilor ne deschide portile inimii catre armonie si intelegere si ne primeste in feeria Sfintelor Sarbatori cu credinta ca nimic nu va putea umbri vreodata stralucirea Nasterii Domnului. Lasati magia colindului strabun sa va picure in suflet fiori de sfintenie si primiti cu drag gandurile noastre de pretuire, realizari depline, sanatate si prosperitate!



-E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!



-La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriti si sus paharul!



-Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.



-Va doresc un sfarsit de an imbelsugat si plin de bucurii! La multi ani!



-Pentru fiecare zambet ce te va face sa te simti bine, Pt fiecare vis indeplinit, Pt fiecare sarut ce-ti va incalzi inima…eu iti spun La Multi Ani pt Noul An plin de surprize si momente frumoase…



-Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie. Un An Nou fericit!



-Ca noul an sa-ti aduca fericire in suflet, daruinduti in fiecare zi un motiv pentru a zambi. La Multi Ani si un An Nou Fericit



-Acum cand timpul sta sa-si împarta trupul intre vechi si nou, cand colindul isi pregateste cu emotie armoniile, cand magii strabat distantele pentru clipa cea de taina, acum, dupa Sfanta porunca a datinii strabune, Iti incredintez gandurile frumoase de calde urari de fericire, sanatate, belsug şi impliniri.



-Iti doresc atatea clipe fericite cati fulgi de nea intr-o iarna ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace si liniste in suflet si cu multa dragoste in inima.



-Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi Bani)!



-Anul nou sa-ti aduca un strop de fericire,un strop de iubire, un strop de noroc si daca se poate toate la un loc. La Multi Ani !!



-Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si'n anii urmatori!



-Frumusetea iernii cu albul fulgilor de nea presarati peste gandurile noastre, cu dulcele ecoul al colindelor, cu imaginea in suflet a celor dragi, ne va petrece intr-un nou an impliniti, iubiti, fericiti. La multi ani!



-Sa va aduca Bunul Dumnezeu pacea si fericirea in casa voastra (dvs), multa iubire si dragoste de apropiatii vostrii. LA ANUL SI LA MULTI ANI!



-Catelus cu parul cret / sa ai jeep-ul in cotet / sa ai vila cu piscina / pe Madonna ca vecina / o lopata pentru bani / LA ANUL SI LA MULTI ANI!.



-Aminteste-ti rasul, bucuria, munca si lacrimile. Iar in timp ce tu reflectezi asupra anului care a trecut, gandeste-te si la posibilitatile ce vor urma in noul an. Aminteste-ti pentru ca acuma e vremea noilor sperante, e timpul in care sarbatorim bucuria vietii. La Multi Ani !



-Fiecare moment al zilei este important. Dimineata aduce SPERANTA. Dupa amiaza aduce CREDINTA. Seara aduce DRAGOSTEA. Noaptea aduce ODIHNA. Iti doresc sa ai parte de toate acestea astazi de Anul Nou. LA Multi Ani 2018 !



-Magia sarbatorilor de iarna sa-ti aduca multa liniste in suflet, bucurii, implinirea visurilor si, mai ales, multe cadouri si surprize placute. La multi ani pentru anul nou!



-Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!



-Mult belsug in casa, painea mai gustoasa, datorii putine, in anul care vine La Multi Ani :) fericiti si tot ce va doriti.



-Abia astept anul ce incepe pentru a-l putea petrece alaturi de tine. Iti urez cele mai fericite sarbatori!



-Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde... Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite...

LA MULTI ANI!



-A mai trecut un an ...Sa-ti amintesti cu placere de toate implinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase si cu incredere de tot ce nu ai reusit.. Fii mandra ca ai ramas acelasi suflet cald.