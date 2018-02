Sms-uri, mesaje şi urări de 1 Martie. Fă-i o surpriză plăcută persoanei iubite de Mărţişor

De Martisor, trimiteti un sms surpriza persoanei dragi, iubite sau care are un loc special in sufletul vostru. Bineinteles, cu un sms nu se face primavara, insa noi v-am pregatit cateva sms-uri de Martisor, sa le puteti trimite rapid persoanelor dragi de 1 Martie, sa le faceti ziua mai frumoasa.



Odata cu primavara sper ca sufletul sa-ti in floreasca ca un ghiocel… sa radieze ca un soare… sa ofere caldura si iubire.. si nu in ultimul rand sa ramana mereu tanar. Un martisor mic si dulce pentru o fiinta deosebita!





Firul alb e sanatate, cel rosu, posperitate. Amandoua, impreuna, formeaza o cununa de succes si voie buna.



Odata cu Martisorul, primavara isi anunta sosirea alaiului enigmatic de miresme parfumate, acompaniat de festivalul cromatic, incantator, al florilor ce ne incalzesc sufletul.



Cu rosu si alb am inlantuit gingasul ghiocel. L-am parfumat cu toata dragostea mea, l-am inconjurat cu mireasma primaverii si din tot sufletul ti-l daruiesc tie, sperand ca-ti va aduce fericire.



A sosit primavara, si o data cu ea soseste si viata, care a stat ascunsa pe timpul acestei ierni grele. Un 1 Martie fericit alaturi de cei pe care ii iubesti cu adevarat!



1 Martie reprezinta inceputul primaverii, anotimpul iubirii. Iti doresc o primavara fericita, razele caldute ale soarelui sa te mangaie cu fericire si iubire… Sufletul meu de cand te-am cunoscut este ca o zi insoria de primavara… Te iubesc!



O data cu venirea zilei de 1 Martie si a primaverii iti doresc ca in fiecare zi sa infloreasca o floare in viata ta.



Cu dragoste, un martisor virtual purtator de sentimente 100% veritabile. Te iubesc. La multi ani de martisor!



Din lacrima alba a fulgilor de nea si rosul aprins din inima mea, am impletit un martisor pe care ti-l trimit cadou!



Pentru tine un buchet de ghiocei si o primavara superba pentru o persoana mai speciala decat toate anotimpurile!



La multi ani de martisor! Toate florile din lume pentru primavara mea!



Cu drag de martisor, primeste primavara in sufletul tau, si fie ca acest anotimp sa iti aduca in viata ta implinire si noroc, fericire si iubire si nu in ultimul rand caldura sufletesca de la cei dragi. Iti doresc o primavara frumoasa!



An de an sarbatoarea de 1 Martie, ne readuce speranta, optimismul, credinta in mai bine si spor la toate. Din inclestarea frigului cu razele soarelui, a intunericului cu lumina, dupa ultimele zvarcoliri din zilele babelor, invinge viata, primavara, soarele.



Noi iti dorim o primavara frumoasa Cu soare -n suflet si in casa Cu multa ,multa sanatate , succese mari sa ai in toate, Si mult noroc si bucurie In casa ta mereu sa fie. La multi Ani!



Am trimis la tine, in zbor Un mesaj de martisor Sanatate, fericire La Multi Ani si numai bine!



”Cu drag de martisor, primeste primavara in sufletul tau, si fie ca acest anotimp sa iti aduca in viata ta implinire si noroc, fericire si iubire si nu in ultimul rand caldura sufletesca de la cei dragi. Iti doresc o primavara frumoasa!”



Sa-ti fie micul Martisor prilej de bucurie Acum, cand florile zapezii pier, Si primavara iar invie!! La multi ani de 1 Martie si o primavara de vis



Cosarul, ce-ti va iesi-n cale Si ghiocelul, cu dalbele-i petale Sa iti aduca o primavara fericita, De toti cei dragi, sa fii, mereu, iubita !



De 1 martie , zapada s-a topit. Iar noi ghiocelul l-am zarit. Si voua vi-l oferim. Si sanatate va dorim . Cu drag, ...



Ghiocel, gingasa floare, Pe a diminetii boare, Zboara-n graba si vesteste PRIMAVARA, ce soseste !



Primavara este anotimpul renasterii, va doresc sa aveti o primavara minunata, plina de dragoste si realizarii



Un buchet de ghiocei si o primavara superba pentru o persoana/colega deosebita!



De sub zapada a rasarit un ghiocel si mi-a soptit ceva la ureche: A sosit primavara!



In prag de Primavara, Martisorul sa alunge spiritele rele si sa-ti umple sufletul de bucurie si speranta.



In aceasta dimineata soarele a batut in geam mai insistent. Ai deschis fereastra si ai lasat primavara sa intre in casa... e 1 Martie,... bucura-te!



In poiana amortita, soarele vaslea usor. Si din iarba vestejita a iesit un martisor!



Am trimis la tine, in zbor Un mesaj de martisor Sanatate, fericire La Multi Ani si numai bine!



Un fir rosu, altul alb Anotimpuri se despart Primavara iarasi vine De la mine, numai bine!



Un fulg de nea ratacitor, Vazand ca primavara vine Ti-aduce-n zborul sau usor, Un martisor!



Ghiocel de primavara Tu aduci cu tine soare, Zambete, copilarie Si dulci soapte sclipitoare!



Firul alb e sanatate, Cel rosu, posperitate. Amandoua, impreuna, Formeaza o cununa de succes si voie buna.



Firul rosu si cel alb, Impletit cu gingasie, Vrea sa lege si mai mult, A noastra prietenie.



Martie cel calator Iti trimite-un martisor. Nu e lucru de valoare Dar atentia e mare!



Lumina, viata si mult dor sa primiti de martisor!



Printre flori si albinute Ingerasii se strecoara Sa-ti aduca in manute, Martisor de primavara!