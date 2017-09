Militarii români, în luptă cu inventivitatea insurgenților afgani

Una dintre cele mai dificile misiuni pe care militarii români din Afganistan trebuie să o execute în timpul efectuării unei patrule în aria de responsabilitate este aceea de a detecta eventualele dispozitive explozive improvizate pe care insurgenţii afgani le-ar putea amplasa pe traseele pe care circulă forţele NATO.



Patrularea în localităţile din jurul Kandaharului se realizează cu maşini de tip MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), pe care Armata Română le-a obţinut de la americani. Aceste autospeciale sunt blindate, însă, deşi asigură un grad ridicat de securitate a echipajelor aflate la bord, ele ar putea fi puse în pericol de atacurile din ce în ce mai complexe ale insurgenţilor afgani.



Potrivit militarilor, în zonele de risc, în special în perimetrul podurilor, se impune folosirea echipamentelor performante de detectare a minelor. Practic, în momentul în care ajung lângă un pod, patrulele militare se opresc, iar cercetaşii verifică, folosind detectorul de metale VMR 2, fiecare metru pătrat pe care ar urma să treacă MRAP-urile.



Această sarcină presupune mult profesionalism, mult curaj, dar şi multă responsabilitate din partea "căutătorilor de mine". Cercetaşii poartă pe umerii lor responsabilitatea securităţii întregii echipe din care fac parte. O clipă de neatenţie ar putea însemna o tragedie pentru întreaga patrulă.



Militarii Batalionului 280 Infanterie Protecţie a Forţei 'Inimi Neînfricate' din Focşani dislocaţi la Kandahar, care execută misiuni de patrulare, îndeplinesc, prin rotaţie, 'funcţia' de cercetaş, ceea ce înseamnă că fiecare dintre ei trebuie să ştie să utilizeze echipamentul de detectare a minelor.



Caporalul Ionel Burlacu, în vârstă de 39 de ani, se află la a treia misiune în Afganistan. În cazul său experienţa în teatrele de operaţii îşi spune cuvântul. El conştientizează rolul pe care îl are cercetaşul şi, de aceea, îşi face treaba cu maximă atenţie.



"Este foarte dificilă această misiune, pentru că trebuie să fim foarte atenţi pentru unde călcăm. Suntem un deschizător de drumuri. Noi cercetăm în faţă şi ceilalţi vin după noi. Trebuie atenţie maximă. Lăsăm la o parte veştile din ţară, problemele de acasă şi ne concentrăm mai bine', a declarat, pentru AGERPRES, Ionel Burlacu, cel care are ca obiectiv să încheie cu succes misiunea în Afganistan şi să se întoarcă acasă, la soţie şi cele două fetiţe.



Soldatul Eduard Ionuţ Alexandrescu are 29 de ani şi se află şi el la prima misiune într-un teatru de operaţii. Deşi 'începător' în misiunile de patrulare din Afganistan, el îşi face meseria cu maximă seriozitate.



'Pentru mine este o experienţă pe care vreau să o trăiesc aici, ţinând cont că am fost influenţat de mic să intru în armată, tatăl meu fiind ofiţer la acelaşi batalion. E o responsabilitate foarte mare când eşti în faţă. Trebuie să dai dovadă de profesionalism, să fii tu însuţi, să nu pui în pericol şi pe ceilalţi colegi', a afirmat Alexandrescu, militarul care spune că are mai multă emoţie când dă un interviu decât atunci când se află în misiune.



Dispozitivele explozive improvizate sunt una dintre principalele 'arme' de atac ale insurgenţilor afgani. Exploziile produse ca urmare a trecerii vehiculelor militare peste aceste dispozitive au generat, de-a lungul timpului, zeci de morţi, printre care şi militari români. Ultimul incident de acest tip a avut loc în luna septembrie a anului trecut, atunci când patru militari din Batalionul Protecţie a Forţei 'Rechinii Albi' au fost răniţi în urma detonării unui dispozitiv exploziv improvizat, în timp ce executau o misiune de patrulare în provincia Kandahar. AGERPRES