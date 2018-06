Ministerul Mediului pregăteşte un program "Rabla" pentru electrocasnice

Ministerul Mediului are în plan crearea programului integrat "Rabla" destinat colectării electrocasnicelor de la consumatori, a anunţat, marţi, ministrul de resort, Graţiela Gavrilescu.



"În urmă cu o săptămână şi jumătate a avut loc la Ministerul Mediului întâlnirea cu unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice din România, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Dâmboviţa - şi bănuiţi cine este - şi cu care am purtat discuţii despre cum trebuie să începem să repornim motoarele pentru marea debarasare şi chiar să creăm un Program 'Rabla' pentru electrocasnice. Românul doreşte să scape de acestea de acasă, dar nu ştie, la ora actuală, unde să se ducă şi îi este greu să meargă la colţul străzii. Se simte nevoia unui program integrat, la care să participe importatorii, dealerii producătorilor etc. Plus că noi trebuie să ne aliniem la tot ce înseamnă aparatură care să nu polueze", a spus Gavrilescu, într-o conferinţă de presă.



Ministerul Mediului a sprijinit, în ultimii ani, începând din 2008, o serie de campanii de colectare şi gestionare a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEE), derulate de asociaţiile colective de profil.



Cea mai recentă iniţiativă la care ministerul de resort este partener a fost demarată de Ecotic şi se intitulează "Oraşe Curate", fiind dedicată colectării echipamentelor electrice şi electronice uzate din mediul urban.



Începând cu 1 ianuarie 2016, potrivit legislaţiei naţionale care transpune Directiva privind deşeurile de echipamente electrice, producătorii din România au de îndeplinit o ţintă clară de colectare de 40%, procentajul urmând să crească până la 65%, în 2021.



La modul general, obligaţia asumată de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană este de a atinge, până în anul 2020, un nivel de reciclare a deşeurilor de minimum 50% din deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă.



În prezent, rata de colectare separată şi valorificare a deşeurilor municipale este de circa 5%, pe lângă pierderi de aproximativ un miliard de euro pe an pentru lipsa capacităţii de transformare a deşeurilor în materie primă, ca parte a circuitului economic al deşeurilor, conform datelor GreenTech.



Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a participat, marţi, alături de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la o conferinţă dedicată Zilei Mondiale a Mediului. În cadrul evenimentului, au fost prezentate o serie de autoutilaje de salubrizare 100% electrice, respectiv: o auto-măturătoare, aspiratorul urban şi o cisternă electrică.



De asemenea, au fost expuse câteva modele "green made" de recipiente de colectare a deşeurilor, fabricate exclusiv din trestie de zahăr. AGERPRES