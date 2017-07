Ministerul Sănătăţii dă asigurări că epidemia de rujeolă se află sub control, în urma informaţiilor referitoare la evoluţia cazurilor de rujeolă din Harghita.



Într-un comunicat remis AGERPRES, Direcţia de Presă a Ministerului Sănătăţii susţine că în Harghita nu sunt 50 de cazuri noi de rujeolă şi, de asemenea, că nu ar fi fugit o jumătate dintre pacienţi din spitalul unde erau trataţi.



'După cum a semnalat şi Direcţia de Sănătate Publică Harghita, în cadrul unui comunicat oficial, nu este vorba nici despre 50 de cazuri noi de rujeolă în judeţul Harghita, nici despre faptul că jumătate dintre pacienţii trataţi pentru rujeolă ar fi fugit din Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc. În prezent, la spitalul din Odorheiul Secuiesc se mai află internate 32 de persoane cu suspiciunea de rujeolă. Este vorba despre pacienţi care nu au fost vaccinaţi antirujeolă şi care nu s-au aflat sub îngrijirea unui medic de familie. Toţi pacienţii beneficiază de tratamentul medical corespunzător pentru vindecarea bolii. În realitate, este vorba despre trei persoane, o mamă şi doi minori, care au părăsit unitatea medicală fără consimţământul medicilor şi care au fost readuşi sub tratament medical în aceeaşi zi, cu ajutorul instituţiilor abilitate. Precizăm faptul că cei trei pacienţi se aflau în afara perioadei de contagiozitate şi nu prezentau vreun risc de îmbolnăvire', se precizează în comunicatul menţionat.



Totodată, Ministerul Sănătăţii informează că DSP Harghita a primit în data de 19 mai o cantitate de 3.070 doze vaccin ROR, 'stoc suficient pentru acoperirea nevoilor medicale existente în această zonă, până la finalul lunii iulie'.



În comunicat se mai arată că stocul de vaccin antirujeolic achiziţionat de ţara noastră acoperă pe deplin necesarul pentru întregul an.



'În pofida zvonurilor şi a exagerărilor grosolane apărute în presă, epidemia de rujeolă, care a izbucnit anul trecut în România, se află sub control. În acest an, Ministerul Sănătăţii a achiziţionat o cantitate de 574.262 de doze de vaccin anti-rujeolic (ROR). Stocul acoperă pe deplin necesarul de vaccin antirujeolic din România, pentru întreg anul, şi limitează drastic efectul de contagiune al bolii. Mai mult decât atât, autoritatea naţională de sănătate a demarat deja toate procedurile legale şi administrative pentru achiziţionarea vaccinurilor incluse în Programul Naţional de Vaccinare pentru următorii patru ani. În consecinţă, apariţia unei eventuale crize a vaccinurilor sau a unei noi epidemii de rujeolă va fi puternic limitată, dacă nu chiar eliminată. Spre comparaţie, în anul 2014, au fost achiziţionate 384.954 de doze din vaccinul ROR. În anul 2015 au fost cumpărate 384.950 de doze ROR, iar anul trecut s-au achiziţionat 380.800 de astfel de doze', se mai precizează în comunicatul Ministerului Sănătăţii.

Sursa: www.agerpres.ro