Ministrul Ilan Laufer, invitatul special al Global Village, în Grădina Valorilor Românești!

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer va fi prezent miercuri, 16 august 2017, de la ora 19:00, în cadrul evenimentului multietnic Global Village, ca parte a programului Școlii Internaționale de Vară Bucharest Summer University 2017, la inițiativa partenerului educațional al proiectului - Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cu o bogată experiență în domeniul afacerilor, Ministrul Ilan Laufer le va vorbi celor peste 50 de studenți internaționali participanți despre provocările, oportunitățile și tendințele sectorului de business, în contextul globalizării, oferind o perspectivă personală asupra temei-cadru de anul acesta a Bucharest Summer University: Globalisation through Business and Management: Becoming and Agent of Change.

Global Village va avea un caracter multietnic, astfel încât fiecare participant își va prezenta țara, obiceiurile și tradițiile. Evenimentul Global Village se va desfășura într-un cadru informal, Grădina Valorilor Românești (spațiu destinat culturii și artei din Parcul Lumea Copiilor, al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României).

„Ne bucurăm că domnul Ministru Ilan Laufer a răspuns pozitiv invitației noastre de a se alătura, într-un cadru informal, dezbaterilor și prezentărilor multietnice ale evenimentului Global Village din Grădina Valorilor Românești. Fiind partener educațional al evenimentului, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a pus la dispoziție acest spațiu participanților internaționali, în semn de susținere totală a inițiativelor educative, academice și culturale. Cu siguranță ediția de anul acesta a Global Village va fi una aparte. Ne dorim ca, alături de invitatul special al evenimentului, tinerii studenți să înțeleagă cât mai bine ce înseamnă mediul de afaceri în relație cu globalizarea și, mai ales, să își definească rolul de agenți ai schimbării pe care îl au în societatea prezentului” a declarat Trisi Cristea, General Manager Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cea de-a 13-a ediție a Școlii Internaționale de Vară Bucharest Summer University se va desfășura în perioada 13-27 august 2017, pe parcursul a două săptămâni de dezbatere, multiculturalism și interactivitate. Obiectivul principal al Școlii de Vară este cel de a atrage atenția asupra celor mai importante aspecte și probleme din domeniul economiei, promovând valorile comune ale țărilor reprezentate, la nivel academic. Bucharest Summer University este un prilej important pentru ca studenții să acceseze informații relevante pentru formarea lor universitată și profesională și să învețe să dezvolte și să implementeze idei de succes, într-un mediu competitiv și multicultural.

Tema de anul acesta a evenimentului promovează importanța schimbului de idei și de perspective asupra globalizării, în relație cu domeniul managementului, la nivelul Uniunii Europene. În cadrul dezbaterilor, vor lua parte importanți lectori din țară și din străinătate, cu o experiență bogată în sectorul de afaceri și în mediul academic, astfel încât tema centrală să fie explorată din mai multe perspective. Sesiunile de dezbatere vor fi completate de activități conexe și recreative.

Școala internațională de vară Bucharest Summer University este un proiect organizat de Academia de Studii Economice București, prin intermediul Senatului Studenților.

Școala Internațională de Vară Bucharest Summer University are ca partener educațional, precum în edițiile anterioare, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, parteneriat care reprezintă o dimensiune de implicare importantă, existentă deja de câțiva ani, și un punct semnificativ de legătură în susținerea și promovarea multiculturalității, a identității și a specificului fiecărui agent cultural asociat.