Ministrul Muncii anunţă modificări IMPORTANTE în legea pensiilor. Fiecare pensie aflată în plată va fi recalculată

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat, aseară, în cadrul unei emisiuni TV, că, după ce va intra în vigoare noua lege a pensiilor, fiecare pensie aflată în plată va trebui recalculată.

În plus, ministrul a spus că vârsta de pensionare a femeilor care au peste trei copii va scădea.

"Trebuie sa facem o noua lege a pensiilor cu care vom veni in octombrie, nu e normal sa iesi in 2010 cu o pensie mai mare decat unul care iese in 2011, e o nebunie, un haos in sistem... dupa aceasta lege a pensiilor va trebui ca fiecare pensie aflată în plată să fie recalculată, niciuna in jos...asta presupune un efort din partea funcţionarilor casei de pensii si foarte multe modificari în administrarea caselor de pensii", a declarat ministrul Muncii.

Lia Olguta Vasilescu a spus că în această nouă lege a pensiilor nu se va egaliza vârsta de pensionare a femeilor cu cea a bărbaţilor.

"Speranţa de viaţă se calculează în decenii, la noi media este de 75 de ani, 72 la bărbaţi şi 79 la femei. Nu am luat in calcul sa crestem varsta de pensionare şi nici sa o egalizam pe cea a femeilor cu a barbatilor, desi ne incurca o directiva a Uniunii Europene, dar care aplicativitate incepand cu anul 2030. Pana in 2030, ar trebui sa facem ca si stat aceste corectii. Pe legea pensiilor care va intra in vigoare anul acesta nu vrem insa sa facem aceste corectii din cauza ca noi nu avem speranta de viata nici ca in Olanda, nici ca in Franta, si atunci nu este cazul sa operam de acum aceste modificari", a conchis ministrul Muncii.

Sursa Observator.tv