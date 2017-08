Ministrul Turismului explică cum pot fi acordate vouchere de vacanţă în 2017

Karina Knapek/Intact Images

Instituţiile publice centrale, locale şi companiile de stat pot acorda vouchere de vacanţă în 2017, dacă le vor avea cuprinse în buget la rectificarea din septembrie, iar cine nu poate cuprinde în bugete sumele necesare pentru aceste tichete, automat le vor acorda în 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Mircea Dobre, ministrul Turismului.



"Cei care vor avea buget să acorde în acest an aceste vouchere de vacanţă, foarte bine. Cine nu, în bugetul pe 2018, trebuie să le prindă în buget automat. Noi am spus că în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, vom acorda acest vouchere de 1.450 de lei. Sunt unele instituţii publice centrale, locale sau companii de stat care le vor oferi şi le vor acorda în acest an şi sunt alte instituţii centrale, locale şi companii de stat care le vor acorda la anul. Nu înţeleg care este supărarea, până la urmă. Aceste vouchere se vor acorda. E adevărat că nu se pot acorda toate o dată, de către toate instituţiile în acelaşi timp. Fiecare are priorităţile lui... Deci, după rectificarea din luna septembrie, voucherele de vacanţă pot fi acordate angajaţilor. Aici vorbim despre turism, în general, nu de sezonalitate, doar de turism de vară, doar de iarnă, de toamnă sau de doar de primăvară", a subliniat Dobre.



Referitor la afirmaţiile preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, potrivit cărora voucherul de vacanţă "este o poveste pe care trebuie să o uităm", ministrul Turismului a afirmat că lucrurile sunt opuse, în sensul că Guvernul se ţine de cuvânt şi acordă acest tichete, inclusiv pe baza normelor metodologice de aplicare existente la ora actuală.



"Domnul Burcea trebuie să citească Programul de guvernare dacă este interesat de acest domeniu de activitate. Noi am spus acolo că vom crea temeiul legal până la data de 1 iulie 2017 şi de aceea noi când am intrat la guvernare primul lucru pe care l-am făcut a fost să devansăm abrogarea. Tichetele de vacanţă erau abrogate până la 31 decembrie 2017, dar noi am dus abrogarea până la 30 iunie 2017, în aşa fel încât de la 1 iulie 2017 să se poată acorda aceste vouchere. Nu am făcut nimic rău, din contră, eu spun că am făcut un lucru bun, ne-am ţinut de cuvânt şi acordăm aceste vouchere. Nu înţeleg unde este supărarea domnului Burcea. Dânsul este o persoană care se explică mai plastic, îmi place, e un actor foarte bun şi interesant. Voucherele se pot acorda şi cu normele care sunt în vigoare. Nu s-a întâmplat nimic: comisioanele nu s-au schimbat, respectiv de maximum 1% pentru emitent, respectiv de maximum 10% pentru agenţiile de turism. În rest, nu s-a schimbat decât perioada de acordare, suma care este deja prevăzută în Ordonanţă şi atâta tot. Tichetele de vacanţă se pot acorda, conform normelor metodologice de aplicare, fie pe suport de hârtie, fie în format electronic", a explicat Mircea Dobre.



Ministrul turismului a adăugat faptul că, în acest an, de exemplu, Primăria Municipiului Constanţa va acorda aceste vouchere de vacanţă. "Probabil că angajaţii din sistemul public local din cadrul Primăriei Constanţa se vor duce în vacanţă la munte, nu la mare. Şi vorbim despre mai mult de o mie de angajaţi acolo. Vor mai fi instituţii publice care vor acorda aceste vouchere, dar nu avem o estimare a numărului acestora. O cifră exactă vom avea la sfârşitul anului", a spus oficialul.



Marţi, preşedintele ANAT, Alin Burcea, a susţinut că actul normativ privind voucherele de vacanţă, dat de Executiv pe 30 iunie 2017, este "o glumă proastă" şi voucherul "este o poveste pe care trebuie să o uităm".



"Actul normativ care a fost dat pe 30 iunie a fost o glumă proastă. Îmi asum, ştiu ce vorbesc. În prima parte spune că cei de la întreprinderile de stat şi regiile cu capital de stat, dacă merg bine, dacă sunt pe plus, pot să primească vouchere şi evident că trebuie să fie prinse în buget. Şi, anul acesta, nu este nimic prins în buget, doar anul viitor. Deci, anul 2017 s-a dus şi e 'La revedere!'. Iar în anul 2018, doamna Olguţa (ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu - n. r.) a zis că de la 1 decembrie vor intra prime în bani. Deci, eventual putem să avem vouchere numai pentru 11 luni. În condiţiile astea, asta cu voucherele este o poveste pe care trebuie să o uităm", a menţionat pentru AGERPRES, Burcea.



În plus, şeful ANAT a precizat că, în opinia sa, nici angajaţii din administraţia centrală şi locală nu vor primi vouchere de vacanţă, pentru că nu sunt resurse financiare.



"Ordonanţa, partea a doua, spune aşa: pentru administraţia centrală şi locală o să dăm o Hotărâre de Guvern. Eu am lucrat doi ani la minister. Ştiu foarte bine. Când dai o ordonanţă pe jumătate de pagină şi zici: 'Hotărârea de Guvern va veni', ca şi Isus Hristos va veni sau poate nu va veni. Eu nu cred că va veni nimic, pentru că pur şi simplu nu sunt resurse financiare. Punct!", a punctat Alin Burcea.



Conform ordonanţei de urgenţă publicate în Monitorul Oficial din 30 iunie, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,"acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte (...) când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz".



De asemenea, actul normativ mai prevede că "în cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent."



OUG mai prevede că, începând cu data de 1 decembrie 2018, "operatorii economici vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat".



Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic vor putea fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate. Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.