Mircea Badea, despre dosarul cu înregistrarea lui Băsescu: Nu am mari așteptări că se va întâmpla ceva

Mircea Badea a afirmat, într-o intervenție telefonică la 100 de minute, de la Antena 3, că informația potrivit căreia s-a deschis dosar penal la Parchetul General, ca urmare a înregistrărilor cu fostul preşedinte Traian Băsescu, nu l-a entuziasmat foarte tare pentru că, ”personal, nu am mari așteptări în actuala configurație de putere a României că se va întâmpla ceva cu acest dosar penal”.

”Acum, sigur că e o știre, s-a deschis un dosar penal. (...) Dar eu nu m-am entuziasmat foarte tare în legătură cu asta. Eu, personal, nu am mari așteptări în actuala configurație de putere a României că se va întâmpla ceva cu acest dosar penal. Parchetul General are o istorie îndelungată de îngropare a dosarelor, cel mai bun exemplu este dosarul Hexi Pharma”, a spus Mircea Badea.

”Eu, satisfacții nu am. (..) Atâta vreme cât oameni sunt în pușcărie, nevinovați, băgați de acest sistem monstruos. Știu că am dreptate. Nu am nevoie să îmi spună ei”, a mai spus Mircea Badea.