Mircea Badea, despre procurorul DNA Lucian Onea: E daună mai crâncenă decât orice altă probă

Realizatorul TV Mircea Badea a comentat la Antena 3 conferința de presă a procurorului DNA Lucian Onea.

”După ce am văzut aseară, cu toții, acele atrocități, ziua a început minunat, a venit comunicatul DNA, în care Codruța ne-a spus că nu e adevărat ce am auzit cu toții pentru că... Voiculescu și Ciutacu. Argumentul poate funcționează la ăia din biserica `martorii lui Kovesi`. Așa ceva? Absolut senzațional! Pixelul albastru se întoarce într-o formă mai precară decât cea inițială. (...) Am râs, am râs după care a venit conferința de presă a lui Onea. Ăsta e fan Garcea? Onea? A venit un Garcea care-și mânca resturile de mâncare de printre dinți în timp ce vorbea fonf, arogant și cu o față mai contorsionată decât cea a lui Coldea în momentele lui cele mai dinamice. Eu nu m-am uitat niciodată la ”Las Fierbinți”, dar, ăsta, Onea, nu are și o colaborare acolo? (...) Când l-a văzut poporul român astăzi poporul astăzi pe Onea, ce a zis: Oooo, ăsta e șef la DNA? Da. Wow! E daună mai crâncenă decât orice altă probă. E concurs între disperare și prostie, dar eu zic că prostia câștigă” a spus Mircea Badea, în pasa de la Antena 3, din emisiunea ”100 de minute” cu Alessandra Stoicescu.

”Noi pe Onea îl mai vrem. Are emisiune și mâine la aceeași oră?” a întrebat Mircea Badea, reverindu-se la conferința de presă susținută de șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, cu referire la înregistrările pe care Vlad Cosma le-a realizat și din care reiese că Onea, alături de Mircea Negulescu- zis Portocală- ar fi fabricat probe în dosare deschise unor oameni de afaceri sau politicieni.