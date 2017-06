Mircea Badea: Întrebarea deșteaptă despre articolul 5, adresată lui Trump, a fost ideea lui Gâdea și formulată de Gâdea

Dezvăluire incredibilă făcută de Mircea Badea pe blogul său personal. Realizatorul emisiunii „În Gura Presei” susține că Mihai Gâdea a fost de fapt inițiatorul întrebării deștepte despre articolul 5, adresată lui Trump și care a făcut furori în presa internațională.

„Acesta este ADEVARUL! (...) Lucrurile stau asa: din motive de securitate, toti jurnalistii acreditati s-au strans la Ambasada Romaniei, de unde au plecat in mod organizat la Casa Alba. S-au discutat in comun intrebarile pe care urmau sa le adreseze Presedintelui American. Dupa o idee tampita, a uneia de la Digi, de a rosti intrebarile in limba romana, cu rezultat sigur ca n-ar fi inteles nimeni pe planeta, idee demontata rapid de Gadea, a urmat o alta idee tampita a lu’ “domnu’ Pantazi”: Ceva in legatura cu Rusia si cat de amenintatoare este ea.

Gadea le-a bagat deontologilor mintile in cap si a dat argumentul corect: daca vreti sa se vorbeasca pe planeta depre intrebarea noastra, ea sa fie in legatura cu o firmatie a lui Trump din camapanie, si anume ca nu va respecta articolul 5 din Convetina NATO daca tarile componente nu-si vor achita contributia cuvenita. Toata lumea a cazut in cur de admiratie. UNANIMITATE! Atunci Gadea s-a apucat sa o formuleze in engleza si a fost scrisa pe grupul de watsup facut provizoriu de un nene de la Ambasada. Conventia intre jurnalisti a fost ca, indiferent cine va fi nominalizat sa puna intrebari, sa o rosteasca pe asta”, spune Mircea Badea pe blogul personal.