Mircea Badea, reacție ACIDĂ după nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca propunere PSD-ALDE pentru funcția de prim-ministru

Christian Silva/Intact Images

Liviu Dragnea l-a desemnat pe Sorin Grindeanu ca propunere din partea PSD-ALDE pentru funcția de prim-ministru.

Astfel, varianta suspendării președintelui Klaus Iohannis a ieșit din calcul pentru moment, iar Mircea Badea a reacționat imediat pe pagina de Facebook.

„Imi cer scuze ca raman viu. Am avut iar dreptate.

Dar, in afara se asta, s-a cacat mireasa-n pat. Am mai votat o data degeaba.

P.S.: A, da: vor fi autostrazi, bani, spitale si scoli. Bleah!”, a scris Mircea Badea