Mircea Badea: ''Sunt sigur că îmi va înfige cuțitul în spate''

Mircea Badea este de părere că Daniel Constantin este trădătorul din ALDE. Jurnalistul este convins că politicianul îl va trăda la primul colț de stradă și îi va înfige cuțitul în spate.

''Eu îl cunosc suficient de bine pe Daniel Constantin încât să am cea mai mare încredere. Eu am cea mai mare încredere în domnul Daniel Constantin că mă va trăda la primul colț de stradă și îmi va înfige cuțitul în spate. Aici aș merge la sigur. În momentul în care vreau un astfel de cetățean, Daniel Constantin este alegerea perfectă. Am încredere 100% că va face lucrul acesta.'', a declarat Mircea Badea la Antena 3.