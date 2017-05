New York, Times Square. O mașină a intrat în plin în pietoni

O maşină a intrat joi în pietoni în Times Square la New York, unul din cele mai frecventate locuri din lume, rănind cel puţin zece persoane, relatează AFP şi BBC News.



Potrivit postului CBS, citat de Reuters, vehiculul care a lovit pietoni era un Sedan roşu, iar şoferul ar fi fost imobilizat.

Times Square just went nuts. People screaming and running, the place is swarming with emergency vehicles and cops. People injured. WTF pic.twitter.com/oqQFcr75Uh