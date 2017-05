Număr record de vizitatori la Noaptea Muzeelor

Zeci de mii de oameni au înfruntat ploaia, sâmbătă, pentru a vizita gratuit muzeele din Bucureşti şi din ţară. În acest an printre vedetele evenimentului aflat la a 13-a ediţie s-au numărat: Muzeul de Geologie (14.110 de vizitatori), Muzeul Municipiului Bucureşti (13.000 de vizitatori) şi, bineînţeles, ca în fiecare an, Muzeul Antipa, unde în special copiii au mers să vadă replicile în mărime naturală ale unor dinozauri. Cei mai mulţi vizitatori, însă, s-au îndreptat către Cimitirul Bellu (18.000). Aici, programul cultural a început la ora 19.00 cu un tur ghidat al cimitirului şi a cuprins recitaluri de jazz, muzică clasică şi un spectacol de teatru. Printre preferinţele bucureştenilor, s-au regăsit şi Muzeul de Artă Veche Apuseană “Ing. Dumitru Furnică-Minovici“, unde se află lucrarea “Cap de copil”, realizată de Constantin Brâncuşi, dar şi Muzeul Naţional de Artă. În ciuda vremii neprielnice oamenii s-au aşezat răbdători la cozi cu mult înaintea deschiderii programului şi s-au aflat în curţile muzeelor până duminică dimineaţa, atraşi de un număr mare de evenimente culturale. Organizatorii au anunţat pe pagina de Facebook a Nopţii Muzeelor un record de participare la ediţia din acest an a evenimentului, cu 55 obiective în Bucureşti şi 220 în toată ţara. Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfăşurat la nivel internaţional în peste 30 de ţări.

Cu acest prilej, milioane de oameni sărbătoresc cultura ieşind pe străzi, însoţiţi de prieteni şi familii. Anul acesta, evenimentul a fost sărbătorit de peste 3.000 de muzee din toată Europa. În România, “Noaptea Muzeelor” este organizată de Reţeaua Naţională a Muzeelor, membră a Network of European Museum Organisations.