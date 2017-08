Omenirea a consumat deja mai multe resurse naturale decât planeta poate asigura pentru întreg anul 2017

Oamenii au consumat deja toată apa, solul, aerul curat și alte resurse alocate pentru întreg anul 2017, scrie The Independent. „Ziua depășirii Pământului” (Earth Overshoot Day) este pe 2 august anul acesta, potrivit grupurilor ecologice WWF și ”Global Footprint Network”.

Această dată, mai devreme în acest an decât anul trecut, înseamnă că omenirea va supraviețui „pe datorie” până pe 31 decembrie. „Până pe 2 august 2017, am consumat deja mai mult din natură decât planeta poate să reînnoiască pentru întregul an”, au declarat grupurile ecologice.

„Asta înseamnă că, în 7 luni, am emis mai mult carbon decât oceanele și pădurile pot absorbi într-un an, am prins mai mult pește, am tăiat mai mulți copaci, am recoltat mai mult și am consumat mai multă apă decât este Pământul capabil să producă în aceeași perioadă.”

Potrivit specialiștilor,am avea nevoie de 1,7 planete pentru a produce suficiente resurse naturale care să acopere rata noastră de consum și populația în creștere.

„Ziua depășirii Pământului” a fost calculată încă din 1986 și niciodată nu a fost înregistrată atât de devreme cum a fost în acest an.