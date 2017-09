Orban: Sistemul de educație se confruntă cu o criză gravă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că sistemul de educaţie se confruntă cu o gravă criză, punctând că liberalii trebuie să vină cu propuneri legislative în acest domeniu.



"Unul dintre domeniile esenţiale în care trebuie să venim cu propuneri legislative care să ofere un răspuns la problemele care există în societatea românească este domeniul educaţiei. Din păcate, la ora actuală, sistemul de educaţie se confruntă cu o gravă criză, iar această criză nu este numai proastă salarizare a profesorilor şi a cadrelor didactice. Principala problemă pe care o avem este neracordarea sistemului de educaţie cu realităţile din economie şi societate, cu piaţa muncii. Faptul că de pe băncile şcolilor nu ies tineri care să fie pregătiţi să facă faţă competiţiei de pe piaţa muncii. Am creat fabrici de diplome în care cei care absolvă, într-o proporţie de peste 50%, nu-şi găsesc loc de muncă în disciplină pe care au absolvit-o. În ultimii 15 ani am distrus complet învăţământul profesional, în România nu mai există meseriaşi. O mare parte din investiţiile care ar putea să vină în România sunt ţinute la graniţă din cauza lipsei mâinii de lucru calificate pentru că a vrut Cati Andronescu şi cu universitarii grupaţi în jurul ei să distrugă învăţământul profesional, astfel încât să aibă carne de tun pentru facultăţile create pe bandă rulantă după Revoluţie numai pentru a genera o falsă formă de educare la nivel superior", a afirmat Orban, la începutul reuniunii Biroului Politic Naţional al PNL cu parlamentarii şi europarlamentarii liberali.



El a subliniat că pentru PNL învăţământul dual, care deja funcţionează în România fără o legislaţie aferentă, este cea mai bună soluţie pentru a relansa învăţământul profesional.



"Altfel, vă spun de acum, nu vom putea asigura mâna de lucru necesară care este suportul pentru dezvoltarea economică şi care este mijlocul prin care putem să atragem investiţiile în România", a spus Orban.



Liderul PNL a afirmat şi că dezvoltarea României fără investiţii este o "iluzie", arătând că PNL trebuie să susţină investiţiile private şi publice.



"România are nevoie de o legislaţie stabilă, România are nevoie în primul rând de o legislaţie fiscală stabilă, are nevoie de predictibilitate, are nevoie de un mediu prietenos care sa confere celor care investesc şi care au afaceri în România o relaţie prietenoasă cu statul. Ceea ce nu se întâmplă astăzi. În fiecare zi, Guvernul mai inventează câte o taxă. La ora actuală, niciun român şi nicio companie din România nu ştie la ce să se aştepte din partea acestui Guvern: ce taxe va mai inventa, ce impozite va mai inventa, ce proceduri stupide va mai inventa pentru a crea o frână în dezvoltarea economică şi pentru a ciupi nişte bani suplimentari pentru a acoperi găurile din buget. (...) Cred că partidul de guvernământ s-ar bucura dacă în ţara numai funcţionarii şi pensionarii, care sunt corpurile care le asigură votul determinant în România", a afirmat Ludovic Orban.



El a susţinut că una din soluţiile la crizele de pe piaţa muncii este eliminarea "parazitismului economic", indicând că PNL trebuie să susţină proiectul de lege privind sistarea ajutorului social pentru cei care refuză un loc de muncă oferit de Agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

AGERPRES