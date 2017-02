(P) Totul despre rovinietele online

In zilele noastre, plata taxelor si impozitelor ne consuma foarte mult timp, iar pentru multi dintre noi, acest timp este pretios si nu merita irosit stand la cozile ghiseelor si alergand prin oras. De aceea, pentru soferii romani a fost creata o solutie pentru plata rovinietelor - site-ul www.roviniete.ro.

Prin intermediul site-ului Roviniete.ro, Scala Assistance, in parteneriat cu C.N.A.I.R. (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.), ofera conducatorilor auto cea mai rapida, eficienta si sigura metoda de achitare a taxei de drum - roviniete online.

“Ne bucuram ca putem oferi clientilor, prin intermediul unei platforme dedicate, oportunitatea de a-si plati securizat rovinieta in mediul online. Continuam, in acest fel, sa oferim permanent servicii utile, necesare si de calitate clientilor nostri” declara cei doi fondatori ai SCALA ASSISTANCE - Dan Ciceu si Dan Alexandru Cobeanu.

Pentru ca este important sa fii informat in legatura cu drepturile, obligatiile si modalitatea in care poti intra in posesia unei roviniete, am decis sa iti raspundem la cateva intrebari care te vor ajuta sa stii totul despre rovinietele online:

1. Cine trebuie sa cumpere rovinieta si cat costa o rovinieta online?

Toti utilizatorii romani, cat si cei straini, sunt obligati sa achite taxa de drum, pentru toate autovehiculele care circula pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania.

Persoanele cu handicap si cele care le au in ingrijire sunt scutite de la plata rovinietei, conform legii nr. 448/2006.

Pretul unei roviniete online este variabil in functie de tipul autovehiculului (A, B, C, D, E, F, G sau H) si de perioada de valabilitate (1, 7, 30, 90 de zile sau 12 luni). Cea mai usoara modalitate de a o achizitiona este prin intermediul site-ului www.roviniete.ro (accesibil de pe orice tip de dispozitiv - PC, laptop, tableta sau telefon mobil), unde ai la dispozitie si un calculator de pret. Modalitatile de plata sunt urmatoarele: online prin card bancar, internet banking prin BT24 Banca Transilvania sau 24 Banking – BCR si ordin de plata.

2. Cum pot verifica valabilitatea rovinietei?

Foarte simplu si rapid. Acesta facilitate este oferita de site-ul www.roviniete.ro, la sectiunea “Verificare rovinieta”, unde trebuie doar sa completezi doua campuri: numarul masinii si seria sasiului. De asemenea, pentru a nu fi luat pe nepregatite, iti poti seta si o alarma de expirare care sa te informeze pe e-mail atunci cand se apropie data expirarii rovinietei online.

3. Ce amenda risc daca nu am o rovinieta valabila?

Soferii care utilizeaza drumurile nationale si autostrazile Romaniei fara o rovinieta valabila sunt pasibili de o amenda cuprinsa intre 250 si 4500 de lei, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2002, actul normativ care reglementeaza tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale.

4. Ce fac daca pierd dovada achizitiei unei roviniete online?

Unul dintre cele mai importante avantaje de a cumpara o rovinieta online este faptul ca, daca ai pierdut chitanta ce face dovada platii, poti accesa online contul personal de pe site-ul Roviniete.ro si poti printa o alta dovada sau chiar o poti solicita operatorilor website-ului prin e-mail.

Scala Assistance, compania care a introdus conceptul de roviniete online prin intermediul site-ului Roviniete.ro, a inregistrat afaceri de 41 milioane de euro in 2016. Peste 100.000 de utilizatori unici acceseaza site-ul lunar, acesta fiind considerat cea mai importanta platforma de comercializare a rovinietelor online din Romania.