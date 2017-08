Papa Francisc condamnă abuzurile sexuale asupra copiilor

Papa Francisc a catalogat abuzurile sexuale asupra copiilor înfăptuite de preoţii catolici ca fiind “monstruozităţi” şi a promis acţiuni împotriva făptuitorilor şi a episcopilor care îi protejează, scrie The Guardian.

Papa a făcut comentariile în prefaţa unei noi cărţi, intitulată “Tată, Te iert: sunt abuzat, dar nu distrus”(“Father, I Forgive You: Abused But Not Broken”) , scrisă de elveţianul Daniel Pittet, care a fost violat de un preot când avea vârsta de opt ani. Prefaţa a fost publicată miercuri, de cotidianul german “Bild”.

Papa Francisc, care în repetate rânduri a promis zero toleranţă pentru astfel de fapte, a fost criticat de victime, care au afirmat că Vaticanul trebuie să ia mai multe măsuri, nu doar să catalogheze abuzurile drept “monstruozităţi, care contravin învăţăturilor”, mai scrie sursa citată.

“Vom lua cele mai dure măsuri împotriva acestor preoţi care şi-au trădat chemarea. Acestea se aplică şi episcopilor şi cardinalilor care protejează aceşti preoţi – cum s-a întâmplat în repetate rânduri în trecut”, a scris Papa Francisc.