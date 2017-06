Cum îi găsim pe cei mai buni tipsteri din România? Grupurile și paginile de ponturi sigure de pe Facebook sunt demne de luat în seamă? Pe ce site găsim cele mai bune ponturi la pariuri sportive? Răspundem în cele ce urmează la toate aceste întrebări arzătoare care stau pe buzele multor pasionați de jocuri de noroc de la noi din țară.

Identifică cei mai buni tipsteri

Pentru a-i identifica pe cei mai buni tipsteri din țară va trebui să colectezi o serie de date și apoi să faci o analiză, însă dacă te vrei pripi să tragi concluzii după spusele unora sau ale altora, niciodată nu vei putea avea garanția că ai ales bine. Chiar dacă la prima vedere aceasta poate părea o misiune care o să-ți răpească foarte mult timp, ținând cont de faptul că zilnic apar numeroși indivizi care își atribuie calitatea de tipster, din oficiu, dacă vei aplica bunul simț, vei vedea cum, din start, vei elimina majoritatea opțiunilor pe care ți le oferă online-ul românesc.



Atunci când strângi datele pentru a putea efectua ulterior o evaluare, ar fi bine să ții cont de următoarele criterii:

⦁ Veridicitatea istoricului prezentat de tipster: de regulă, dacă este vorba despre de postări de pe rețele de socializare, poze și video-uri cu teancuri de bani și bilete sau site-uri personale la scară mică, nu prea poți avea nici o garanție, întrucât toate acestea pot fi falsificate cu ușurință;

⦁ Evoluția statistică a ultimelor 6 luni: nu te poți ghida niciodată după un eșantion mic de pariuri jucate, pentru că pe termen scurt, norocul sau ghinionul pot afecta bilanțul semnificativ;

⦁ Meciurile jucate: dacă unul și același parior oferă ponturi din zeci de campionate și eventual chiar din mai multe sporturi, trebuie să te gândești cât timp are respectivul pentru a le analiza și să te întrebi dacă nu cumva le copiază din altă parte;

⦁ Tipurile de pariu și cotele jucate: încearcă să observi dacă tipsterul are un stil bine-definit sau dacă joacă haotic; de regulă, pariorii experimentați urmează tipare destul de clare în ceea ce privește alegerea tipurilor de pariuri și cote jucate;

⦁ Vechimea și vârsta: Fie că vorbim de vechimea site-ului sau de perioada de timp de când respectivul a început să furnizeze ponturi, ambele sunt extrem de importante. La fel de importantă este și vârsta respectivului tipster. De altfel, dacă nici nu știi cine este omul din spatele acelui nume, nici nu mai are rost să-l treci pe listă, întrucât poți avea de a face cu un escroc tipic care încearcă să înșele lumea luându-și diferite identități.

Evită ponturile 100% sigure de pe Facebook



Oricum ai încerca să privești lucrurile, nu există ponturi sigure la pariuri sportive și că toți cei care susțin că au informații din interior despre meciuri aranjate și vor se le vândă pe internet, sunt pur și simplu niște escroci.

Realmente, nu există nici un motiv care să justifice de ce un apropiat al familiei unui jucător, antrenor sau altă persoană implicată, i-ar pune cariera și libertatea în pericol apropiatului său și, după caz, multor altor persoane implicate.

Cei care cu adevărat organizează meciuri aranjate evită să vorbească despre faptele lor penale, pentru că dezvăluind astfel de informații riscă să fie prinși și efectiv să piardă posibilitatea de a face bani, nu numai de această dată, dar și pentru tot restul vieții. Așadar, evitați acești scamatori care sunt în stare să falsifice orice pentru a vă lua banii.

Cele mai bune ponturi



Dacă ai urmărit exercițiul sugerat în prima parte a acestui articol, ai fi ajuns la concluzia că singurul site de profil din România care prezintă statistici veridice și detaliate pentru fiecare tipster este PariuriX.com.

În secțiunea cu ponturi pariuri sportive vei găsi o serie de tipsteri cu nume sonore în lumea sportului, cum ar fi: Hemulth Duckadam, Marius Huțu, Dan Ștefănescu, Ionuț Angheluță, Florin Caramavrov sau Vali Porcișteanu, printre alții.

Analizându-le performanțele tipsterilor de pe site-ul celei mai mari și mai active comunități de pariori de la noi din țară vei observa că majoritatea acestora au un bilanț pozitiv pentru ultimele 6 luni și mai mult decât atât, vei descoperi că dacă ai fi jucat toate ponturile propuse pe site ai fi realizat un profit fabulos până în acest moment!

Vei realizat profit pe termen lung dacă joci ponturile furnizate de către specialiștii din echipa PariuriX.com. Odată la 3 luni, tipsterii care nu reușesc să-și mențină nivelul ridicat de performanță sunt eliminați, iar alți tipsteri talentați le iau locul pentru a-ți furniza cele mai bune ponturi cu putință!

