Pe litoral, economia duduie: explozie de construcţii între Mamaia şi Năvodari

Zona cunoscută sub numele Mamaia Nord se modifică şi se extinde spectaculos de la un an la altul, contrastând izbitor cu paragina în care este lăsată tabăra de copii de la Năvodari, ajunsă o ruină dezolantă. Cele câteva sute de proprietari care şi-au ridicat la început vile cochete, cu vedere spre mare, sperând să fie departe de agitaţia din Mamaia, s-au trezit înconjuraţi de blocuri din ce în ce mai înalte care le-au răpit priveliştea. Cel mai înalt dintre ele, probabil viitor hotel, are deja 7 etaje, într-o zona unde, până nu de mult, PUZ-ul era P+3, după ştiinţa localnicilor.

Mirosind potenţialul zonei, dezvoltatorii imobiliari au adus buldozerele şi au şters de pe hartă şi ultimele zone cu stuf şi boscheţi care mărgineau plaja de la nord de Mamaia. De la un an la altul, construcţiile s-au apropiat şi mai mult de Năvodari. Plaja pe care se zbenguiau mii de copii din toată ţara înainte de Revoluţie în cea mai râvnită tabără de la mare este acum invadată de umbrele şi şezlonguri frumos aliniate. Afaceriştii care au pus stăpânire pe plajă vor să facă profit maxim cu investiţii minime. Taxează turiştii cu 20 de lei pentru fiecare şezlong şi abia dacă se deranjează să monteze câte un wc ecologic. Chiar în dreptul taberei, tronează acum un indicator cu prevederile legale, care le aminteşte patronilor că litoralul e pentru toţi şi nu pot fi obligaţi toţi turiştii să plătească taxa de şezlong dacă nu doresc. Conform legii, cei care primesc plajele în concesiune, trebuie să lase o porţiune liberă pentru turiştii care vin cu cearşafuri şi umbrele proprii.

Unul dintre patronii care speră să dea lovitura cu cazarea pe malul mării de anul viitor a adus chiar şi palmieri, ca pe vremea lui Agathon, pe care i-a plantat în faţa hotelului, printre macarale şi camioane cu moloz. Probabil a vrut să fie sigur că se prind ca lumea până va fi gata hotelul, dacă nu cumva se lovesc de ei muncitorii care se vânzolesc pe şantier.

Infrastructură cu 98% bani UE

În această parte a ţării, se poate vedea cu ochiul liber ce beneficii poate aduce dezvoltarea infrastructurii. Mamaia Nord s-a dotat de curând cu cea mai spectaculoasă zonă costieră de pe litoralul românesc - Aleea de Promenadă, lungă de 4,25 km, care leagă staţiunea Mamaia de Năvodari, o investiţie de peste 5 milioane de euro.

Proprietarii de pensiuni şi hoteluri din prima linie de loturi de teren au contestat Aleea de Promenadă, pentru că le-a spulberat planurile de a avea ieşire directă pe plajă, dar cu siguranţă au de câştigat de pe urma ei, pentru că a crescut semnificativ numărul de turişti care ajung chiar şi pe jos să viziteze zona. Pe de altă parte, este menită să împiedice inundarea zonelor construite, pentru că e mărginită de ziduri înalte de 60 de cm. Drumul pietonal a costat 27,7 milioane de lei, bani europeni în proporţie de 98%. Primăria Năvodari a contribuit cu doar 2%, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul modernizării drumului judeţean care leagă orașul de Constanța.

Aleea pietonală de pe malul mării este dotată cu 36 de panouri electronice cu informaţii pentru turişti, mai ceva ca pe autostradă. De-a lungul ei, sunt 600 de bănci şi 600 de stâlpi cu lampadare, alimentaţi cu panouri solare, jardiniere cu flori şi ronduri cu fântâni arteziene. De asemenea, este instalat un sistem de amplificare cu 300 de boxe, iar turiştii au la dispoziţie şi 10 foişoare de observaţie, de unde pot fotografia marea de la înălţime.

Un impuls pentru dezvoltarea zonei a fost și lărgirea drumului judeţean care face legătura între Constanţa şi Năvodari, la două benzi pe sens, faţă de una, cât avea până anul trecut - un drum pe care se formau blocaje interminabile vara.

CIFRA

250 euro/mp,

este prețul la care ajung să se vândă puţinele loturi de teren care mai sunt disponibile între Mamaia şi Năvodari.