Pleci cu masina in concediu pe litoral? Iata tot ce trebuie sa stii despre taxa de pod!

Daca pleci in aceasta vara cu masina in concediu pe litoral, alaturi de persoana iubita, familie sau prieteni, probabil stii ca este nevoie sa achiti taxa de pod Fetesti - Cernavoda. Aceasta trebuie platita pentru a traversa podul peste Dunare de pe Autostrada Soarelui, iar valoarea ei variaza in functie de tipul autovehiculului condus si de numarul de treceri.

Citind acest articol, vei afla tot ce trebuie sa stii despre taxa de pod:

1. Care este valoarea acesteia?

Valoarea taxei de pod Fetesti - Cernavoda variaza astfel:

- pentru vehicule rutiere de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune sau cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 3,5 tone: o trecere - 13 Lei, doua treceri - 26 de Lei, 20 de treceri - 208 Lei;

- pentru vehicule rutiere de transport persoane cu 9-23 locuri pe scaune sau cu masa totala maxima autorizata intre 3,5 si 12 tone: o trecere - 47 de Lei, doua treceri - 94 de Lei, 20 de treceri - 818 Lei;

- pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune sau cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone si cu maximum 3 axe: o trecere - 64 de Lei, doua treceri - 128 de Lei, 20 de treceri - 1.114 Lei;

- pentru vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone si cu minimum 4 axe: o trecere - 91 de Lei, doua treceri - 182 de Lei, 20 de treceri - 1.584 Lei.

2. Care este amenda pentru neplata?

Daca alegi sa traversezi podul peste Dunare de pe A2 fara a achita taxa de pod, esti pasibil de o amenda de 10-20 de ori mai mare decat valoarea unei treceri pentru respectiva categorie de autovehicule. Spre exemplu, daca detii un autoturism, vei plati o amenda cuprinsa intre 130 de Lei si 260 de Lei.

3. Care sunt modalitatile de plata?

Autoritatile iti ofera patru modalitati de plata a taxei de pod: la statia de taxare situata la kilometrul 144 al Autostrazii Soarelui, prin SMS, la benzinarii sau online. Primele trei variante au, insa, cateva incoveniente: daca alegi sa achiti peajul la statia de taxare, vei pierde foarte mult timp, daca optezi pentru SMS, vei fi taxat suplimentar, iar daca opresti la o benzinarie, poti avea surpriza neplacuta ca sistemul electronic sa fie picat si sa nu poti efectua plata.

De asemenea, statul iti ofera si posibilitatea de a achita taxa de pod retroactiv, pana a doua zi dupa trecere, la ora 24, insa aceasta modalitate nu este optima, intrucat poti uita sa o platesti si risti sa primesti o amenda.

4. Care este modalitatea optima de plata?

Cea mai rapida, eficienta si sigura modalitate de a achita taxa de pod Fetesti - Cernavoda este online, pe site-ul taxadepod.ro, autorizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intreaga operatiune va fi finalizata in mai putin de 2 minute, fara taxe suplimentare si fara sa fie nevoie sa iti creezi un cont.

Tot ce trebuie sa faci este sa introduci modalitatea de plata dorita (cu cardul sau prin transfer bancar), detaliile de facturare (persoana fizica/juridica, adresa), detaliile autovehiculului (insemnul de stat, numarul de inmatriculare, seria de sasiu) si detaliile tale (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail). Apoi, trebuie sa bifezi casuta "Accept termeni si conditii" si sa apesi "Plateste". Vei primi confirmarea gratuita pe e-mail, in doar cateva minute. Drum bun!