Poliţia Română, participantă la proiectul SIRAS pentru consolidarea capacităţii de luptă împotriva traficului de arme

Cristian Ionescu/Jurnalul National

Poliţia Română, alături de SELEC - Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii şi poliţiile din patru ţări, derulează, pe parcursul a doi ani, proiectul "SIRAS - Consolidarea capacităţii de luptă împotriva traficului de arme în Sud-Estul Europei".



"Principalul obiectiv este crearea unui centru de training pentru ofiţerii specialişti din zona Balcanilor de Vest, obţinându-se astfel o reţea de experţi în domeniul combaterii traficului de arme în zona de dark net", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis joi AGERPRES.



Proiectul este derulat, în perioada decembrie 2016 - decembrie 2018, de Poliţia Română, prin Direcţia Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, împreună cu SELEC şi poliţiile din Italia, Bulgaria, Albania şi Bosnia-Herţegovina.



În cadrul centrului de training urmează să se perfecţioneze 60 de poliţişti.



"Poliţiştii români, alături de specialişti din cadrul Bureau of Alcohol, Tabaco, Firearms and Explosives din Statele Unite ale Americii, vor prezenta participanţilor metode de bune practici în materie de combatere a traficului de arme. De asemenea, baza de date a Poliţiei Române va fi prezentată altor trei state non-UE, pentru a-i fi testată utilitatea la nivelul structurilor corespondente din ţările respective", se arată în comunicat.



În cadrul proiectului, Poliţia Română - Direcţia Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase va beneficia de modernizarea şi extinderea capabilităţii bazelor de date specializate prin achiziţia de echipamente IT.



Cu o valoare totală de 562.072 de euro, proiectul a fost finanţat de către Comisia Europeană din Fondul de Securitate Internă (505.844 de euro) şi cofinanţare IGPR şi SELEC.

Sursa: www.agerpres.ro