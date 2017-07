Protest la DNA. ''Kovesi la poligraf: Ai fost acasă la Oprea?''

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu, membru în Comisia de anchetă privind prezidenţialele din 2009, protestează miercuri în faţa sediului Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



Alături de el se află mai multe persoane. Pleşoianu a afişat o foaie pe care scrie: ''Kovesi la poligraf: Ai fost acasă la Oprea?''.



"Vreau să o întreb pe doamna Kovesi dacă a fost la Oprea acasă în noaptea alegerilor. Divinitatea sa, doamna Kovesi, stă aici baricadată în templul anticorupţie şi refuză să se prezinte în faţa Comisiei de anchetă, legal constituită, deşi, mai nou, are şi o decizie CCR care o obligă. Domnia sa consideră că nu trebuie să se prezinte în faţa comisiei şi să rămână ascunsă aici. Aşa că am venit eu, membru de Comisia de anchetă în Parlamentul României, să îi adresez această întrebare", a spus Liviu Pleşoianu.



În opinia sa, şi Laura Codruţa Kovesi ar trebui supusă la testul poligraf, aşa cu îi testează pe procurorii din DNA.



"Doamna Kovesi înţeleg că vrea chiar şi pe procurorii din DNA să îi testeze cu poligraful. Să se supună şi dumneaei testului cu aparatul poligraf şi să răspundă la această întrebare foarte simplă: Aţi fost acasă la Oprea? Obligaţia sa este să răspundă, altfel nu mai are ce căuta aici", a precizat deputatul PSD.



Liviu Pleşoianu consideră că şefa DNA ar trebui revocată din funcţie.



"Trebuie revocată din funcţie de urgenţă. Că domnul Iohannis nu va face chestia asta, sunt convins, din multe motive. Întrebarea asta nu e de la mine, e de la ceilalţi membri ai Comisiei şi de la mulţi oameni din această ţară, care vor să ştie dacă şefa DNA, procuror general în 2009, se afla în noaptea alegerilor acasă la domnul Oprea, împreună cu domnul Oprea, cu domnul Coldea pe care îl vedeam ieri pe la Ambasada Americii", a arătat Pleşoianu.



Deputatul i-a cerut ambasadorului SUA la Bucureşti să precizeze dacă o susţine pe Kovesi şi de ce l-a invitat pe Florian Coldea la festivitatea organizată de Ziua Independenţei.



"Întâi a fost revolta judecătorilor, după aceea, uşor, uşor, au început şi procurorii, chiar şi cei din DNA. Uşor, uşor, Kovesi o să rămână singură cu cei care o protejează. Are spate. Este sprijinită. Am o întrebare pe care o adresez domnului Hans Klemm. O protejaţi pe doamna Kovesi? America, partenerul nostru strategic, o protejează pe doamna Kovesi indiferent de câte abuzuri a săvârşit? Aş vrea să îl mai întreb pe ambasadorul Americii dacă l-a invitat pe domnul Coldea după tot scandalul care a dus la scoaterea lui Coldea de la butoane. De ce l-a invitat de Ziua Americii? Donald Trump nu avut nicio reţinere în a-şi schimba procurorul general. În România, când apar toate aceste informaţii despre abuzuri făcute de conducerea acestei instituţii, este normal să mai rămână această doamnă?", a arătat Pleşoianu.



El a mai precizat că joi, în cadrul şedinţei Comisiei de anchetă, va cere din nou audierea Laurei Codruţa Kovesi şi a fostului director al SRI, George Maior, şi va propune sesizarea organelor de urmărire penală.



"Mâine (6 iulie - n.r), va avea loc şedinţa Comisiei de anchetă, voi relua propunerea mea, în ceea ce o priveşte, dar şi pe domnul Maior, care este ambasador în America şi îşi bate joc de poporul acesta, spunând că domnia sa era la un eveniment privat în noaptea alegerilor, dar şi pe domnul Coldea. Faţă de toate aceste persoane care îşi bat joc de poporul român, le voi propune membrilor comisiei sesizarea organelor de urmărire penală şi voi face public rezultatul votului", a anunţat Liviu Pleşoianu.



Deputatul îşi anunţase marţi, pe Facebook, prezenţa în faţa sediului DNA.



''Nu se mai poate trăi aşa în această ţară! Eu nu mai accept! Ca atare, mâine dimineaţă (miercuri, 5 iulie), mă voi afla de la prima oră în 'spaţiul meu privat' din faţa sediului DNA din Str. Ştirbei Vodă nr. 79-81. Începând cu ora 8,00, îmi voi petrece 'timpul meu liber' în faţa Templului Anticorupţiei, unde sălăşluieşte Divinitatea Sa. Mă va bucura prezenţa oricărui cetăţean care va alege acelaşi 'spaţiu privat' şi acelaşi interval de 'timp liber'. După cum mă va bucura şi propria-mi companie, în cazul în care voi fi singurul cu care mă voi intersecta. 'Noi suntem DNA şi nu ne lăsăm!' - Foarte bine! Şi eu sunt Parlamentar al României. ..şi nu mă las! Fie să Fim!'', a scris Pleşoianu pe Facebook. www.agerpres.ro