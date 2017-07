Radu Tudor: PSD greșește! Bani publici pentru fotbal, când avem atâtea probleme?

Jurnalistul Radu Tudor a revenit asupra unui subiect pe care-l consideră important.

„Voi reafirma faptul ca PSD greseste in privinta alocarii unor bani publici pentru fotbal. Sumele incasate de primarii prin impozite si taxe de la cetateni sunt pentru o mai buna administrare a sectorului sau localitatii. Asa vad eu lucrurile, altii considera ca e bine sa fie bagati bani publici in fotbal”, a scris jurnalistul, marți, pe blogul său.

„Am datoria sa-mi spun raspicat punctul de vedere, ca votant in Bucuresti.

Cata vreme exista probleme serioase precum :

1.lipsa parcarilor speciale sau a celor in spic pe marginile bulevardelor

2. un trafic din ce in ce mai greu de suportat si prost gestionat de lipsa semafoarelor sincronizate, lipsa sensuri unice, lipsa pasaje subterane

3.bulevarde si trotuare neingrijite, murdare, pline de crapaturi si denivelari, cu marcare rutiere lipsa

4. piete nemodernizate, cu munti de gunoaie si tarabe vechi

Cand se vor rezolva aceste probleme urgente si neabordate, sunt de acord sa putem discuta si de niste milioane de euro pentru fotbal.

Cata vreme insa orasul are alte prioritati, cred ca finantarea unui club sportiv doar pentru ca “sefu’ e rapidist de la 3 ani” este o initiativa neinspirata, in dauna majoritatii locuitorilor.

Sa revin si asupra sutelor de cladiri de patrimoniu abandonate, care stau sa se prabuseasca, in zeci de localitati?! PSD vrea ca milioanele sa mearga in fotbal si stadioane, nu in reabilitarea cladirilor de patrimoniu, ce vorbesc despre istoria, cultura si civilizatia acestei tari trasa in jos de balcanism, indepartata de europenism”.

