Raluca Turcan: Voi participa, duminică, la protestele din Piaţa Universităţii

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a afirmat că va participa la protestele de stradă de duminică seară din Piaţa Universităţii, motivând că se regăseşte "structural, ca gândire" cu manifestanţii.



"Am o emisiune de televiziune, dar, de acolo cu siguranţă voi trece, pentru că este deja o tradiţie pentru apărarea legii. Eu aş vrea să o continuăm şi m-am regăsit structural, ca gândire cu manifestanţii din Piaţa Universităţii. Da, voi merge!", a spus duminică Turcan, la Palatul Parlamentului, după o întâlnire informală cu preşedinţii de organizaţii.



Întrebată dacă prin participarea unor lideri politici sunt alimentate acuzaţiile de confiscare a unor mişcări de stradă de către partidele politice, Turcan a spus: "Cine face lucrul acesta greşeşte sau manipulează. Am fost acolo cu foarte mulţi colegi, dar fiecare separat, pentru că ne-am regăsit cu ceea ce gândesc şi pentru ceea ce militează Piaţa Universităţii. Am fost la braţ cu mama, am fost la braţ cu prietenii, am fost la braţ cu oameni care cred că România nu se poate dezvolta altfel decât prin lege şi prin reguli clare, care să fie valabile pentru toţi cetăţenii acestei ţări. Dacă vom ajunge să ne transformăm într-o ţară în care legea este una pentru politicienii de vârf şi interesaţi, şi alta pentru cei care plătesc taxe şi impozite, înseamnă că am pierdut ani în tot acest parcurs democratic al României".

Sursa - AGERPRES