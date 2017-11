Reduceri de 80% la camere de supraveghere de Black Friday

Peste 80 de locuinte din Romania sunt sparte in fiecare zi si este doar o chestiune de timp pana cand hotii ar putea incerca sa intre si in apartamentul sau casa ta. Pentru a te proteja pe tine, familia ta si bunurile tale, ai nevoie sa instalezi un sistem de camere de supraveghere.

Un sistem de camere de supraveghere iti ofera numeroase avantaje. In primul rand, iti ofera tie si familiei tale liniste si siguranta. Din moment ce locuinta ta este monitorizata, te simti mult mai in siguranta, stiind ca vei fi atentionat in cazul in care cineva incearca sa intre in locuinta ta.

De asemenea, daca montezi camere de supraveghere la vedere, iar hotii le observa, cel mai probabil isi vor schimba planurile si nu vor mai incerca sa iti sparga locuinta. Asadar, montarea unor astfel de dispozitive are si rol de preventie. Daca totusi raufacatorii aleg sa intre in apartamentul sau casa ta, orice miscare va fi surprinsa, iar imaginile vor fi predate politiei si vor duce la prinderea mult mai rapida a faptasilor.

Acum, este mai usor decat oricand sa achizitionezi camere de supraveghere de calitate, la preturi accesibile pentru toate buzunarele. Seku.ro, magazin online ce comercializeaza sisteme de supraveghere si dispozitive de monitorizare, intra in hora Black Friday si, intre 17 si 19 noiembrie 2017, iti ofera o reducere de pana la 80% la o gama larga de produse! Camere de supraveghere si kituri, produse spy, detectori si module din categoria Casa Smart, control acces si accesorii, pe toate le vei gasi la Seku.ro cu reduceri de pana la 80%. In promotia Seku.ro de Black Friday 2017 intra produse realizate de branduri cunoscute precum HIKVISION, USMART sau DAHUA.

Seku.ro a participat pentru prima data la Black Friday anul trecut, cand a oferit clientilor reduceri substantiale la camere de supraveghere si alte solutii de securitate penru casa si birou. "Datorita campaniilor de Black Friday, clientii din Romania au inceput sa cumpere tot mai multe produse valoroase, care beneficiaza de tehnologii de ultima ora.

De asemenea, s-a creat si nevoia de a proteja bunurile cumparate. Aici intervenim noi, oferind clientilor solutii din cele mai variate, atat pentru protectia lor personala, cat si pentru protejarea bunurilor. In plus, camerele de supraveghere au devenit o necesitate in majoritatea industriilor, atat pentru cresterea productivitatii, a imbunatatirii fluxului de lucru sau a asigurarii protectiei si sigurantei in institutii de invatamant, cat si pentru preventia si reducerea pagubelor cauzate de furturi", explica Alexandra Rotaru, PR & Marketing Manager Seku.ro.

Daca si tu cauti camere de supraveghere si kituri, detectori si module din categoria Casa Smart, produse spy, control acces sau accesorii, pe toate le vei gasi la Seku.ro, reduse cu pana la 80% de Black Friday! Intra pe site-ul Seku.ro in perioada 17 - 19 noiembrie 2017 ca sa descoperi reducerile si sa achizitionezi produsele dorite.

Pe langa aparatura propriu-zisa, realizata de unii dintre cei mai cunoscuti producatori din intreaga lume, beneficiezi si de consultanta din partea specialistilor Seku.ro, dar si de transport gratuit la comenzi de peste 299 de Lei, livrare rapida si posibilitatea de a returna produsele in termen de 30 de zile.