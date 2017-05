Rică Răducanu are probleme de sănătate

Christian Silva/Intact Images Rica Raducanu Rica Raducanu

Rică Răducanu, fostul mare portar al echipei naționale de fotbal a României, se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Rică Răducanu a fost mușcat de o căpușă, însă a ajuns la spital abia după ce situația s-a agravat.

"Astea sunt trecătoare, am trecut eu prin mai multe. Au fost două ciupituri de căpușă. E mai nasol la o vârstă. Am fost și la pansat. Mi-au pus niște copci pe acolo, nu știu. Eu am zis că e o glumă, dar mi s-a infectat piciorul. Nu e bine să ajungem la miliție și la doctor. Mi-a tăiat ceva pe acolo. Putea să nu fie, dar ce să fac? Merg pe stilul meu, cu glume, cum mă știe lumea. Mă vait acasă, la nevastă!", a afirmat Rică Răducanu la Antena Stars.