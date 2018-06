Robot de eliminare a infecțiilor nosocomiale, la Spitalul „Victor Babeș”

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va achiziţiona tehnologie avansată de eliminare a infecţiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboţilor, conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei din 14 iunie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.



Proiectul se va derula prin Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Victor Babeş" şi va avea un buget de 159.000 de euro plus TVA.



Ideea a fost avansată în cadrul campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local iniţiate de cetăţeni sub titulatura "Propune pentru Bucureşti".



În raportul de specialitate se arată că iniţiatorul proiectului propune achiziţia unui robot cu lumină pulsată ultravioletă cu xenon, pentru a distruge infecţiile nosocomiale.



Se menţionează că alegerea Spitalului dr. Victor Babeş se justifică prin faptul că în această unitate sunt în mod curent internaţi pacienţi cu boli infecţioase cu germeni multirezistenţi, precum şi numeroase cazuri de diaree cu Clostridium difficile, transferate din alte spitale. De asemenea, în spital există un compartiment de terapie intensivă boli infecţioase, care internează cele mai grave şi contagioase cazuri, precum şi două secţii de pneumoftiziologie, cu TBC. Totodată, se precizează că dezinfecţia saloanelor se face acum cu metode standard, durata curăţeniei şi dezinfecţiei terminale fiind de aproximativ 12 ore. În acest interval, saloanele respective nu se pot utiliza, ceea ce diminuează considerabil posibilitatea internării unor noi pacienţi.



Totodată, se menţionează că robotul are aproximativ dimensiunea unui aspirator mare, portabil şi funcţionează prin pulsarea xenonului, un gaz inert, la intensitate ridicată de la o lampă de iluminare ultravioletă care produce întregul spectru de UV-C care ucide germenii, care penetrează pereţii celulelor de microorganisme, inclusiv baterii, viruşi, mucegaiuri, ciuperci şi spori. Spectrul germicidal complet emis va elimina o gamă largă de agenţi patogeni în cinci minute, la o rată a eficienţei de 99,9%.



Proiectul se va derula pe o perioadă de nouă luni, în perioada 1 iulie 2018 - 31 martie 2019, în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "dr. Victor Babeş". La sfârşitul proiectului, spitalul va prezenta un raport detaliat privind eficienţa utilizării acestei tehnologii. AGERPRES