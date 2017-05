Roger Moore a murit

Celebrul actor Sir Roger Moore, cunoscut in special pentru rolurile din seria James Bond, a murit la varsta de 89 de ani, în Elveția, la vârsta de 89 de ani. Moore, care a trăit în această țară timp de mai mulți ani, a murit după o scurtă luptă cu cancerul, scrie EFE.

Conform BBC News, anuntul a fost facut de familia acestuia.

Roger Moore a jucat in 7 filme din seria Bond, inclusiv in "Live and let die" si "The spy who loved me".