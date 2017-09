România invitată să adere la Asociația de Bălțată din Europa

Preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), Claudiu Frânc, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, că în cadrul manifestărilor de la Târgu Mureş dedicate Zilei Naţionale a Bălţatei, România a fost invitată, în premieră, să adere la Asociaţia de Bălţată din Europa.



'Invitaţii noştri străini, între care şi secretarul general al Asociaţiei de Bălţată din Europa, dr. Georg Rohrmoser, au invitat România, pentru prima dată, să adere la marea familie a Bălţatei la nivel european. În septembrie, la Paris, va avea loc Adunarea Generală a Crescătorilor de Bălţată şi sperăm să apară şi steagul României alături de celelalte 11 state care sunt deja membre. Este o mare cinste pentru noi, ca fermieri, dar şi o mare responsabilitate şi o mare angajare a noastră, odată cu intrarea noastră în această mare familie europeană a Bălţatei. Fermierii din România vor avea ocazia să intre cu controlul oficial al performanţei, cu evaluarea animalelor, cu bonitarea lor, după un program unic, european, nu aşa cum facem noi acum. Sunt lucruri care trebuie făcute într-un sistem unitar', a arătat Frâncu.



Preşedintele FCBR a spus că invitaţia adresată României de a se alătura Asociaţiei de Bălţată din Europa a venit atât pe fondul eforturilor fermierilor români de a păstra şi dezvolta această rasă, care a ajuns la 60% din ponderea populaţiei bovine din ţară.



'Ne-au invitat văzând cât am muncit în România pe această rasă, ponderea Bălţatei în populaţia bovină care se apropie de aproape 60% din efectivul total. Dar şi ei sunt interesaţi să crească baza de selecţie şi aceasta pentru că avem o mare specificitate şi o varietate în arealul de creştere. La Expoziţia de la Târgu Mureş, organizată de Ziua Naţională a Bălţatei, avem animale din 5 judeţe, pentru a arăta varietatea acestei rase. Sperăm să determinăm şi instituţiile statului român că programele de ameliorare pe care le finanţează să fie pentru fermieri şi în interesul regionalizării acestei rase la nivel naţional. Nu putem să dăm exclusivitate unei cărţi de rase, la fel cum Germania are 8 cărţi de rase, Austria are 11 cărţi de rase şi în România trebuie să existe măcar încă o variantă pentru fermieri ca să îşi poată căuta locul în programul de ameliorare, fiecare pe direcţia lui de reproducţie', a subliniat Claudiu Frânc.



Acesta a afirmat că, din păcate, în România programele de ameliorare 'sunt făcute pe genunchi', întrucât priorităţile nu sunt cele pe care le doresc fermierii, de exemplu cum ar fi testarea de tăuraşi pentru a găsi tauri de valoare foarte bună.



Pentru scoaterea în evidenţă a Bălţatei Româneşti de tip Simmental, FCBR, alături de Asociaţia Organizaţia Naţională de Însămânţări artificiale, BVN SEMTEST Târgu Mureş, Asociaţia Crescătorilor de Tauine din judeţul Mureş, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş şi Asociaţia Agricultorilor Maghiari din România - Organizaţia Mureş, au organizat la Târgu Mureş a doua ediţie a Zilei Naţionale a Bălţatei.



'Aşa cum fiecare dintre noi are nevoie de o zi de naştere, aşa şi vaca are nevoie de o sărbătoare. Suntem unele dintre puţinele sectoare din zootehnia românească care am găsit o zi şi a fost o dorinţă a colegilor noştri ca să avem o sărbătoare a vacii. Am reuşit să impunem acest lucru în România după foarte lungi perioade de absenţă a acestei manifestări. Dar cum trecem graniţa şi mergem spre Vest vedem că această sărbătoare a vacii este organizată şi de două trei ori pe an, în funcţie de cât de dezvoltat e acest sector în ţările respective. Bălţata de tip Simmental este cel mai corect termen. Discutăm despre o globalizare a acestei rase la nivel european, toate statele care au Bălţată s-au reunit deja într-o asociaţie care are deja programe de ameliorare, dar menţinându-şi fiecare denumirea, Bălţata Austriacă, Bălţata Maghiară, la fel cum la noi este Bălţata românească. Şi asta cu toate că uniformitatea şi intervenţia cu material genetic care s-a făcut deja discutăm de o Bălţată de tip Simmental', a precizat Claudiu Frânc.

