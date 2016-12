România oamenilor buni. Sărbători aproape de semenii noştri!

Sărbătoarea Nașterii Domnului este aşteptată cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă. Crăciunul aduce bucurie şi cele mai frumoase trăiri, mai ales atunci când sunt împărtășite gesturi de omenie față de semeni. În această lună, Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a avut nobila misiune de a întinde o mână de ajutor celor mai puțin norocoși. Sute de copii instituționalizați sau care provin din familii nevoiașe au primit daruri din partea voluntarilor.

Sărbători luminate “Acasă”

Cea mai recentă acțiune a avut loc zilele trecute în Capitală, când zeci de micuți de la Centrul de Ocrotire „Acasă” au avut parte de o surpriză de proporții. Bucătarii iscusiţi de la Furgoneta le-au pregătit copiilor cei mai sănătoși și gustoși burgeri. Apoi, aceștia au primit daruri din partea fundaţiei constând în dulciuri şi cărţi. Copiii din centrul de ocrotire “Acasă” sunt ajutați de Fundația Filantropică Metropolis. Aici primesc educație , îngrijire și sprijin pentru integrarea în societate.

Casă nouă pentru familia Solomon

La nici 13 ani, Loredana Solomon a trecut prin încercări prin care alţii nu trec toată viaţa. Chiar înainte de începerea noului an şcolar, fetiţa şi-a văzut visul pierind într-un incendiu devastator. Rechizitele, hainele, jucăriile, dar şi toată casa s-au făcut scrum. Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie s-a transformat într-unul de disperare. Familia Solomon din Probota, judeţul Iaşi, a rămas sub cerul liber. Drama acestor oameni şi amărăciunea Loredanei că nu a putut merge la şcoală în rând cu ceilalţi copii l-au impresionat pe Dan Voiculescu. La aniversarea a 70 de ani, acesta i-a rugat pe cei apropiați să-i dăruiască obiecte de strictă necesitate de care Loredana și frații ei aveau atâta nevoie.

Iar dorinţa s-a împlinit! În urma apelui de solidaritate lansat de profesorul Dan Voiculescu și a numeroaselor gesture de omenie, acum, de sărbători, familia Solomon are o nouă casă. “Această perioadă am primit-o ca pe o lecție de viață care mi-a schimbat destinul în bine. M-am descoperit, cu bune și cu rele și am lucrat mult la îndreptarea celor rele. Toți trebuie sa învățăm din greșelile noastre…”, a fost mesajul de recunoştinţă al profesorului.

Daruri de Crăciun

Și copiii din Lada, județul Teleorman, au avut parte de o mulțime de surprize când studenții Academiei de Studii Economice și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României au ajuns la ei încărcați cu daruri. Centrul social Sf. Nectarie s-a transformat în sala de spectacol pentru cei mici. Trupa de tratru Pam-Pam a pus în scenă un program special de sărbători, iar apoi, toți copiii au participat la ateliere de pictură și îndemânare, unde au învățat să confecționeze decorațiuni de Crăciun cu ajutorul profesorilor dar și al membrilor Clubului de Excelență al fundației. Bucuria le-a fost și mai mare când au primit cadourile pregătite de voluntari: haine, jucării, dulciuri și cărți. Copiii, păstoriți de preotul Danu Florin pune mare accent pe educația copiilor, așa că a dotat centrul social cu o bibliotecă ale cărei rafturi vor fi în curând pline cu cărți din donațiile primite de-a lungul timpului de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sute de zâmbete oferite-n dar

Sărbătorile de iarnă au început neașteptat pentru peste 180 de copii din centrele sociale din Capitală. Cei mici au trăit cele mai frumoase emoții de Moș Nicolae, când Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României împreună cu Irina Mohora și Asociația Zâmbetul Îngerilor au pus la cale un eveniment plin de surprize. Chef Jakob Hausmann le-a pregătit copiilor un meniu special, în timp ce cântăreața Maria Radu a susținut un mini recital. Artiști, vedete de televiziune și persoane publice au fost alături pentru copii, i-au servit la masă, au cântat și au dansat împreună cu ei. Mai bine de patru ore cei mici au petrecut momente unice alături de membrii Clubului de Excelență al fundației și profesorii coordonatori. Evenimentul a fost completat de un spectacol al trupei de teatru muzical Pam-Pam, urmat de colinde și melodii de muzică ușoară interpretate de cursanții Fundației Dan Voiculescu. După ce au împodobit bradul de Crăciun cu ornamentele confecționate de ei, copiii au primit daruri, pachete cu alimente și dulciuri.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține și promovează valorile autentice românești, iar una dintre acestea este “omenia”, din care răsar cele mai nobile gesturi. În această lună, misiunea fundației este aceea de a oferi celor greu încercaţi de soartă motive de bucurie, încredere și speranță într-o viață mai bună.