Șapte zile libere pe lună pentru deținuți

Blocarea posturilor pentru angajații din penitenciare îi obligă pe gardieni să muncească peste 300 de ore suplimentare pe an, fără să fie plătiți. Isteria modificării legii pensiilor deja a declanșat un val de depuneri de dosare de pensionare, în aceste zile, exact ca și în Poliție, Armată și Servicii, astfel încât deficitul de personal va crește spectaculos, în următoarele două luni. Pe acest fond, sindicatele lucrătorilor din penitenciare declanșează o acțiune de protest și vor refuza să mai facă muncă suplimentară.

Acțiunea de protest a angajaților din penitenciare va conduce la o situație fără precedent: circa șapte zile din lună, penitenciarele ar rămâne fără pază, deși și cei circa 28.000 de deținuți ar fi liberi. La această situație nu s-a ajuns peste noapte, ci în ultimii zece ani, de când sindicatele trag semnale de alarmă, dar nu sunt luate în seamă de niciun guvern. “Posturile deja sunt blocate. Au rămas doar cele pentru care s-au început deja procedurile de concurs. Restul posturilor nu mai pot fi scoase la concurs. Necesarul real de personal în sistem este în acest moment de aproximativ 20.000 de posturi. Posturile prevăzute printr-o Hotărâre de Guvern din ianuarie 2017, ar fi 15.041, posturi ocupate în acest moment sunt 12.400, cifră care e volatilă, pentgru că ajungem la cea de-a patra cifră, reprezentând posturile care vor mai fi ocupate după ce se depun acum cererile de pensionare. Avem circa 1.000 de pensionabili în sistem. Dacă ne uităm în Hotărârea de Guvern și corelăm cu situația de după depunerea dosarelor de pensionare, vom ajunge la circa 11.500 de angajați. E cel puțin ciudat să se blocheze posturile în această situație”, a explicat, pentru Jurnalul Național, Ștefan Teoroc, păreședintele Sondicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP). Deficitul de cel puțin 4.000 de angajați astfel rezultat, calculat la necesarul de minimum 15.000, ar duce la circa șapte zile neacoperite, în fiecare lună.

Scindarea sistemului de Apărare

Lucrătorii din penitenciare sunt foarte nemulțumiți și de salarii, ei fiind singurii din sistemul de Apărare care nu au primit majorări salariale. De asemenea, nici orele suplimentare nu se plătesc și nici acordarea zilelor libere compensatorii nu este posibilă, neavând suficient personal. „Noi vom refuza să mai facem muncă suplimentară. Să vină să-i păzească pe deținuți cei care primesc acum bani în plus la salariu. Legea cadru de salarizare a acordat o creștere de 15% pentru tot ce înseamnă cadru militar, deci se exclud polițiștii și angajații din penitenciare. Acum primesc și polițiștii 10% și rămânem doar noi. În sistemul penitenciar, din 12.000 de salariați, 4.000 fac muncă suplimentară de peste un milion de ore pe an, în total. Sunt și cazuri extreme, de oameni care au peste 1.200 de ore suplimentare pe an. Doar munca suplimentară de sâmbăta și duminica se plătește cu 75%. Toate structurile funcționează pe aceleași principii, dar acum se încearcă să se producă o ruptură între noi”, mai spune liderul SNLP.

Anunțul modificării legii salarizării pentru sistemul de Apărare deja produce efecte: toți cei care pot ieși la pensie și-au depus deja dosarele. Astfel va crește și mai mult deficitul de personal, iar în penitenciare va fi o încărcare și mai mare a lucrătorilor care vor rămâne în sistem, pentru că nu se mai pot face nici angajări.