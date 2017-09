Sărbătoarea plăcintelor, a pastramei și a mustului în Parcul IOR

La sfârşitul acestei săptămâni, bucureştenii sunt aşteptaţi la Sărbătoarea plăcintelor, a pastramei şi a mustului, care are loc în Parcul IOR, intrarea dinspre Biserica Maramureşeană.



Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, gospodine din mai multe zone ale ţării vor face plăcinte sărate, dar şi dulci, după reţete tradiţionale, specifice zonei de unde provin.



Vizitatorii vor avea ocazia să deguste prepeliţe umplute cu legume la cuptor, pulpe de raţă pe varză, pastramă de berbecuţ la ceaun, cotlet de porc rumenit, scăricică de porc la cuptor, sarmale olteneşti cu mămăliguţă. Dintre bucatele pregătite de gospodine nu vor lipsi legumele la cuptor şi cartofii "Domniţei", precizează organizatorii.



De asemenea, bucureştenii vor avea la dispoziţie şi sute de litri de must proaspăt, prima producţie din acest an.



Târgul este deschis de vineri, de la ora 11,00, până duminică inclusiv. AGERPRES