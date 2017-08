Spitalul Militar va avea un nou corp de clădire cu 12 etaje, heliport și centru de arși

Un nou corp de clădire cu 12 etaje care va avea peste 30 de săli de operaţie va fi construit şi utilat în trei ani la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr Carol Davila", a declarat, pentru AGERPRES, general de brigadă medic conf. univ. dr. Florentina Ioniţă Radu, comandantul unităţii medicale.



"Domnul Adrian Ţuţuianu ministrul Apărării Naţionale a aprobat, în urmă cu o lună, proiectul de extindere şi modernizare a spitalului, astfel încât în următorii trei ani vor fi asigurate fondurile necesare pentru modernizarea spitalului. Aceasta înseamnă că ceea ce ne-am propus în urmă cu trei ani prinde contur şi toate demersurile făcute de noi anterior nu au fost doar un vis frumos. Viitorul, în Spitalul Militar Central, presupune construcţia unui nou corp de clădire cu 12 etaje în care se va integra un ansamblu complex de blocuri chirurgicale şi o nouă Unitate de Primire Urgenţe, toate acestea fiind redimensionate şi structurate conform adresabilităţii din ce în ce mai crescute, a afirmat comandantul.



Potrivit medicului militar, clădirea va fi construită după cele mai moderne criterii şi standarde, aplicate în cazul clinicilor de prestigiu din străinătate.



"La acest moment, cred că suntem singurul spital care se poate grupa pe funcţiuni de acuţi şi cronici, iar această nouă construcţie, care se va uni cu vechiul bloc chirurgical va reprezenta partea de acuţi a spitalului. Tot în acest pavilion va fi amenajat şi un centru pentru tratarea marilor arşi, cu sală de operaţie şi terapie intensivă dedicată. Noul pavilion va avea amplasat, deasupra, un heliport", a spus managerul SUUMC.



Potrivit acesteia, spitalul beneficiază de o suprafaţa de aproximativ 9 hectare, iar la momentul construirii, în 1889, era cel mai modern din Europa.



"Noi avem prin decret domnesc această suprafaţă a spitalului de aproximativ 9 ha, într-un loc strategic ales, la momentul respectiv, iar această suprafaţă ne dă posibilitatea să structurăm diferit funcţionalitatea unităţii medicale. La momentul la care a fost construit spitalul, în locaţia actuală, în anul 1889, acesta era cel mai modern spital din Europa. Timpurile au trecut, lucrurile s-au schimbat şi reevaluând, alături de colegii mei, situaţia actuală, am realizat că ceea ce părea un impediment major - structura pavilionară - poate fi transformat într-un imens avantaj, respectiv acela de a dezvolta spitalul pe funcţiuni - acut, cronic, învăţământ, cercetare-dezvoltare şi, nu în ultimul rând, recuperare medicală. Avem o moştenire pe care trebuie să o păstrăm şi să o dăm, la rândul nostru, mai departe, celor care vor veni", a mai spus generalul de brigadă.



Florentina Ioniţă-Radu a arătat că vechile pavilioane, unele dintre ele monumente istorice, vor fi renovate şi redistribuite unor secţii care abordează patologia cronică, cum ar fi secţiile Dermatologie, Oncologie, Radioterapie, Psihiatrie sau cele care necesită circuite speciale precum Pneumoftiziologia sau Bolile Infecţioase.



Tot în contextul modernizării infrastructurii, comandantul SUUMC a precizat că unul dintre actualele pavilioane va avea destinaţia de îngrijiri paliative şi geriatrie, dată fiind nevoia unor servicii medicale şi pentru acest segment de populaţie.



"Din păcate, stresul cotidian declanşează o serie de afecţiuni care nu pot fi tratate în spitalele de urgenţă, ele necesitând servicii medicale de lungă durată, sens în care încercăm să venim în întâmpinarea celor care au atâta nevoie de atenţia noastră şi a instituţiilor de protecţie socială", a susţinut medicul.



Ioniţă-Radu a afirmat că Pavilionul C unde se află morga va fi refăcut devenind o destinaţie de învăţământ.



"Clădirea care este emblematică pentru spital este Pavilionul C, actuala morgă, iar ea va fi refăcută în întregime, captând o nouă destinaţie - de învăţământ. Acolo este un amfiteatru care va fi reabilitat pentru că este o bijuterie arhitecturală, în care ne-am instruit, pe rând, atâtea generaţii de medici militari şi aici mă refer atât la cei care mi-au fost colegi, cât şi la înaintaşii noştri. După Revoluţie, clădirea s-a degradat foarte mult şi amfiteatrul respectiv a trebuit închis. Iată de ce eu consider că este o datorie pentru mine şi pentru cei din generaţia mea, care am beneficiat de facilităţile oferite de această clădire, să repunem în drepturi ceea ce pentru unii nu înseamnă, poate, prea mult, dar pentru noi înseamnă totul - cinstirea memoriei celor care ne-au fost mentori. Această clădire va beneficia de amfiteatre şi săli de curs, fiind destinată formării şi perfecţionării tinerilor care optează pentru o carieră în medicină, respectiv pentru studenţi şi rezidenţi", a explicat comandantul.



După menţionează acesta, sălile de curs vor fi dotate cu simulatoare în care să poată fi aplicate şi învăţate tehnici şi proceduri din medicina de urgenţă, o gamă largă de intervenţii chirurgicale, măsuri de prim ajutor.



"Tot în cadrul acestui proiect vom dezvolta şi altă nouă capabilitate - cea de cercetare ştiinţifică prin dezvoltarea unei bănci de ţesuturi şi organe care să susţină programul naţional de transplant", a susţinut medicul militar.



Un alt mare obiectiv îl reprezintă construcţia unui centru de sine stătător pentru recuperarea neurologică, neuromotorie şi post-traumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii, centru care să asigure toate condiţiile pentru desfăşurarea, la înalte standarde, a tuturor programelor aplicate în domeniu care au ca obiectiv reinserţia socială rapidă.



"Pentru a putea face asta vom construi de la zero. Nu vom face adăugiri, nu vom încerca să transformăm nişte clădiri vechi. Acest pavilion va dispune de bazine speciale, aparatură medicală dedicată pentru a corespunde nevoilor speciale dar şi săli de tratatement, structurate pe mai multe etaje, astfel încât să întrunească capabilităţile unui centru medical modern de recuperare", a afirmat comandantul SUUMC.



În opinia sa, cea mai mare provocare a managementului spitalului va fi realizarea tuturor acestor lucruri fără întreruperea activităţii unităţii medicale.

AGERPRES