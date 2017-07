Statuia de ceară a lui Beyonce de la Madame Tussauds a fost refăcută după revolta fanilor

Statuia de ceară a lui Beyoncé a revenit, vineri, în lumina reflectoarelor în Muzeul Madame Tussauds din New York după ce o reacţie negativă a fanilor artistei i-a determinat pe angajaţii instituţiei să efectueze câteva "ajustări" la aspectul acesteia, informează DPA.



În urma dezvăluirea statuii de ceară, la începutul acestei săptămâni, utilizatorii Twitter s-au plâns că nuanţa pielii este prea deschisă, unii dintre ei folosind hashtagul #TussaudsSoWhite - un joc de cuvinte după #OscarsSoWhite prin care a fost popularizată controversa din ultimii doi ani privind absenţa laureaţilor proveniţi din rândul persoanelor de culoare la premiile Oscar.



O parte a fanilor divei pop au scris, pe social media, că statuia nu seamănă cu Beyoncé şi au acuzat muzeul de "albire", în timp ce alţii au susţinut că figura de ceară aduce mai mult cu Lindsay Lohan, Mariah Carey sau Kesha.



Muzeul Madame Tussauds a respins, miercuri, această critică susţinând că "echipa noastră talentată de sculptori face toate eforturile pentru a se asigura că reproducem culoarea potrivită în toate figurile noastre de ceară pentru a corespunde cu celebrităţile reprezentate", iar "iluminarea atracţiei, combinată cu efectul fotografiilor cu bliţ, ar putea distorsiona sau reprezenta eronat culoarea figurilor noastre de ceară".



Însă, instituţia a confirmat joi că statuia de ceară a fost retrasă pentru reparaţii.



Vineri, figura de ceară a lui Beyoncé de la Madame Tussauds a revenit în lumina reflectoarelor, cu câteva îmbunătăţiri.



"Iubim, respectăm şi ne bucurăm de relaţia de colaborare cu Beyonce. Am ajustat stilul şi luminozitatea de pe chipul ei, iar ea e acum afişată din nou la Madame Tussauds Madame New York", a anunţat instituţia.

AGERPRES