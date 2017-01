Tăriceanu, despre Holocaust: Avem obligaţia de a învăţa din lecţiile trecutului

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că, după 70 de ani de la sfârşitul ororilor din lagărele de exterminare, avem obligaţia de a învăţa din lecţiile trecutului, conştientizând care sunt pericolele discriminării, rasismului şi urii faţă de oameni.



"Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a declarat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În fiecare an, această zi este un moment în care întreaga omenire trebuie să îşi amintească de milioanele de oameni care şi-au pierdut viaţa în cel mai cumplit genocid din istorie, dar şi un prilej prin care ne reafirmăm devotamentul faţă de respectarea drepturilor omului. După 70 de ani de la sfârşitul ororilor din lagărele de exterminare, avem obligaţia de a învăţa din lecţiile trecutului, conştientizând care sunt pericolele discriminării, rasismului şi urii faţă de oameni. Astăzi este o zi în care trebuie să spunem cu toţii răspicat că nu vom mai permite ca astfel de tragedii să se repete în istoria omenirii", a scris Tăriceanu, vineri, pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele Senatului transmite un gând bun comunităţii evreieşti din România.



"În acelaşi timp, astăzi este o zi în care celebrăm forţa şi determinarea poporului evreu care a trecut peste această tragedie şi a renăscut mai puternic. Transmit un gând bun comunităţii evreieşti din România, din rândul căreia am mulţi prieteni cu care am colaborat excelent de-a lungul anilor pentru a consolida relaţiile dintre România şi Israel", afirmă Tăriceanu.



El îşi încheie postarea citându-l pe laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, un supravieţuitor al Holocaustului: "Trebuie să luăm de fiecare dată o poziţie. Neutralitatea îl ajută pe opresor, niciodată pe victime. Tăcerea îl încurajează mereu pe torţionar, niciodată pe prizonier. Uneori trebuie să intervenim. Când vieţile omeneşti sunt în pericol, când demnitatea umană este ameninţată, graniţele naţionale şi sensibilităţile devin irelevante. Oricând femeile şi bărbaţii sunt persecutaţi din cauza rasei lor, religiei sau perspectivelor politice, acel loc - în acel moment - devine centrul universului".

