Teatrul românesc, din nou în doliu. A murit încă o mare actriță

Actriţa Aimee Iacobescu a murit marţi, la vârsta de 71 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

Aimée Iacobescu s-a născut la 1 iulie 1946, la Buzău. A absolvit ''Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale'' (IATC) în 1968, la clasa profesoarei Beate Fredanov, potrivit site-ului oficial al Teatrului Naţional Bucureşti, www.tnb.ro. A rămas în inimile iubitorilor de film cu rolul Domniţei Ralu. A interpretat roluri diverse, cu o mare încărcătură emoţională, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.



A debutat în teatru în spectacolele ''Alizuna'' de Tina Ionescu Demetrian (1963) şi ''Adam şi Eva'' de Aurel Baranga (1963). A mai jucat în ''Troienele'' de Jean Paul Sartre (1968), ''Furtuna'' de Nikolai Alekseevici Ostrovski (1973), ''Apus de soare'' de Barbu Ştefănescu Delavrancea (1974), ''Richard al III-lea'' de William Shakespeare (1976), ''Coana Chiriţa'' de Tudor Muşatescu (1981), ''Vlaicu Vodă'' de Alexandru Davila (1982), ''Titanic Vals'' de Tudor Muşatescu (1983), ''Marea'' de Edward Bond (1987), "Menajeria de sticlă", de Tennessee Williams (1992), "Orfeu în Infern" de Tennessee Williams (1994), ''Regele şi cadavrul'' de Vlad Zografi (1998), "Aşteptând la Arlechin" de Noel Coward (2002), "Cinci femei în tranziţie" de Rodica Popescu Bitănescu (2003) etc, notează site-ul www.tnb.ro.



De asemenea, are o filmografie foarte bogată: ''Cosmin, fiul zimbrului" (1965), ''Haiducii'', regia Dinu Cocea (1966), ''Zestrea Domniţei Ralu", regia Dinu Cocea (1971), ''Săptămâna nebunilor'', regia Dinu Cocea (1971), "Osânda", regia Sergiu Nicolaescu (1976), "Revanşa", regia Sergiu Nicolaescu (1980), "Dumbrava minunată", regia Gheorghe Naghi (1983), "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război", regia Sergiu Nicolaescu (1987), "Detectiv fără voie", regia Doina Teodoru (2001) etc.



În 2004, Preşedintele României i-a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, ''în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului''. AGERPRES