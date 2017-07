Tot mai multe specii pe cale de dispariţie. Omul îşi pregăteşte sfârşitul

Un studiu recent a arătat că lumea se confruntă cu o “anihilare biologică” a animalelor, din cauza acţiunilor umanităţii şi modului în care acestea afectează Pământul.

Cercetătorii au cartografiat 27.600 de specii de păsări, amfibieni, mamifere şi reptile, aproape jumătate din speciile de vertebrate cunoscute, şi au concluzionat că planeta se confruntă cu a şasea extincţie în masă, iar aceasta arată mai rău decât se credea anterior.

Aceştia au descoperit că numărul animalelor care trăiau cândva în apropierea omului a ajuns să scadă cu până la 50%, conform revistei ştiinţifice Proceedings of the National Academy of Sciences.

Autorii studiului, Rodolfo Dirzo şi Paul Ehrlich, de la Stanford Woods Institute for the Environment, şi Gerard Ceballs, de la National Autonomous University of Mexico, au spus că această cifră reprezintă “o eroziune masivă a celei mai impresionante diversităţi biologice din istoria Pământului.”

Autorii consideră că lumea cauzeze pagube imense biodiversităţii şi că timpul rămas pentru a acţiona spre binele acesteia este foarte scurt, “probabil două sau trei decenii cel mult”.

Rodolfo Dirzo a spus că rezultatele studiului au arătat “o anihilare biologică la nivel global, chiar dacă unele specii mai există pe undeva pe Pământ.”.

De asemenea, studiul a descoperit că mai mult de 30% dintre speciile de vertebrate existente au decăzut în mărime sau în teritoriul pe care îl ocupă.

Studiind 177 de specii de mamifere, autorii au descoperit că toate au pierdut cel puţin 30% din aria geografică pe care o foloseau între 1990 şi 2015, iar mai mult de 40% dintre aceste specii şi-au pierdut mai mult de 80% din varietate.

În jur de 41% dintre amfibieni sunt ameninţaţi cu dispariţia şi 26% dintre toate mamiferele, conform International Union for Conservation of Nature, care ţine o listă cu speciile pe cale de dispariţie.

“Acesta este un preludiu al dispariţiei tot mai multor specii şi al declinului sistemului nostru natural care face viaţa posibilă”, a menţionat Ceballos.

Sursă: The Independent