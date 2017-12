Jurnalista Dana Grecu a vorbit în emisiunea ”Adevăruri de viață” despre accidentul de mașină prin care a trecut.

”Venind spre emisiune, am citit Acatistul Sfântului Ciprian. Pur și simplu mi s-a făcut dor de Sfântul Ciprian. Am avut un accident într-o zi, m-am dat peste cap cu mașina, am supraviețuit și colegă mi-a spus: `Dana, du-te la Biserica Sfântului Ciprian și roagă-te, așa, doar așa`. Am citit despre Iustina, despre Sfântul Ciprian, în mașină mi s-a făcut dor de Sfântul Ciprian și am citit acatistul Sfântului Ciprian, o rugăciune foarte puternică”, a spus Dana Grecu, duminică seară, la Antena 3.