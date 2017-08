Trenuri arhipline şi suspiciuni de fraudă

CFR Călători a fost într-o situaţie fără ieşire în cel mai cald weekend din acest an: circulaţia oprită de caniculă, iar trenurile spre mare - supraaglomerate. Deşi de la bugetul statului se duc 18 milioane de lei în fiecare lună, pentru biletele gratuite a peste 400.000 de studenţi, din aceşti bani nu se pot cumpăra vagoane, ci doar se acoperă nevoile bugetului de salarii, dar nici acesta integral. Transportatorii rutieri au suspiciuni în legătură cu banii care se dau lunar de la bugetul statului pentru biletele gratuite ale studenţilor.

Românii care au vrut să meargă pe litoral cu trenul în ultimele patru zile s-au lovit de mai multe probleme. În primul rând, de vineri nu au mai fost decât locuri în picioare, în trenurile spre şi dinspre Constanţa. Chiar şi aşa, circulaţia a fost îngreunată din cauza caniculei, care a afectat aproape 70% din numărul total de garnituri, sâmbătă, când temperatura la nivelul şinelor a ajuns la 60 de grade Celsius. Foarte mulţi călători plătitori de bilete s-au săturat deja de condiţiile improprii pentru care plătesc, pe anumite rute şi distanţe, mai mult decât pentru avion, iar alternativa a rămas autocarul. Cu toate acestea, transportatorii rutieri de persoane nu sunt sprijiniţi la fel ca cei de pe calea ferată, fiind discriminaţi de modul de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat. Unii transportatori deja au devenit suspicioşi şi se pregătesc să ceară un raport oficial privind biletele gratuite pentru studenţi, pe calea ferată, având în vedere sumele aproximativ egale, în mod inexplciabil, de la o lună la alta, corelate cu imposibilitatea de a demonstra, prin CNP-ul cumpărătorului, că acele bilete chiar au fost emise pentru studenţi şi nu s-au sustras bani din buget, cu ajutorul acestui mecanism.

Reducere de trei lei pentru disconfort

Suplimentările de vagoane se fac în limita celor care sunt disponibile, CFR Călători fiind nevoită să jongleze cu materialul rulant existent, fără a avea posibilitatea de a mai face achiziţii. Investiții în vagoane sau automotoare noi nu s-au mai făcut din 2011 şi nici nu sunt luate în calcul pentru viitorul apropiat. “Circulăm cu toate vagoanele din parcul activ, aproximativ 1.000, peste 900 de vagoanne şi peste 70 de automotoare (Săgeți). Zilnic circulă 1.300 de trenuri pe toate rutele. O Săgeată Albastră are, în medie, 100 de locuri. Unele au 70 de locuri, altele 110. Spre şi dinspre litoral circulă zilnic 40 de trenuri. Fiecare tren are, în medie, 8-10 vagoane, iar fiecare vagon are între 60 şi 80 de locuri. Cu suplimentări, un tren spre mare a ajuns la 12-14 vagoane, în aceste zile cu cerere foarte mare”, a explicat, pentru Jurnalul Naţional, Alina Predescu, comunicatorul CFR Călători. Chiar şi la capacitate maximă, trenurile au fost arhipline. Plătitorii de bilet întreg s-au plâns şi de faptul că este bătaie de joc reducerea de nici măcar 10% din valoarea călătoriei, pentru locurile în picioare.

Pentru un bilet de tren de la Bucureşti la Constanţa, în picioare, în aglomeraţie, reducerea este de 3,9 lei, din preţul total de aproape 60 de lei la clasa a II-a şi aproape 90 de lei la clasa I.