Un cunoscut actor britanic a leşinat în Aeroportul Oradea. Medicii au intervenit de urgență

Un cunoscut actor britanic, aflat în România pentru filmări, a leşinat, miercuri dimineaţă, în Aeroportul Oradea. Mark Fleischmann, cunoscut pentru rolurile sale din filmul Inception și din serialele Being Human ori Wolfblood, populare printre adolescenți, a fost preluat de un echipaj cu medic al SMURD Bihor şi a primit îngrijiri medicale la Unitatea de Primire a Urgenţelor.

„Apelul a fost în jurul orei 9, iar pacientul se afla lângă avion. Când am ajuns noi, era conştient”, a declarat dr. Alexandru Mateoc, medic în cadrul SMURD-UPU Bihor, conform Bihoreanul.

Potrivit acestuia, actorul a primit primele îngrijiri medicale pe aeroport, iar apoi a fost transportat la Unitatea de Primire a Urgențelor, unde a fost supus unor investigaţii medicale suplimentare.

În urma analizelor a reieşit că lui Fleischmann i s-a făcut rău pe fondul oboselii şi a unei reacţii alergice. „Nu s-a putut stabili dacă a fost generat de un medicament pe care l-a luat sau de la un aliment pe care l-a consumat la micul dejun”, a spus medicul.

În vârstă de 45 ani, Mark Fleischmann a mai jucat și în seriale precum Wolfblood Secrets, Doctors, Dark Matters: Twisted But True sau The Five.