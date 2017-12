URĂRI şi MESAJE DE ANUL NOU pentru şefi, prieteni, părinţi sau persoana iubită

Dacă sunteţi în criză de inspiraţie, însă, iată mai jos o selecţie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteţi trimite şefilor, colegilor, prietenilor, părinţilor sau persoanei iubite.



Mesaje de Anul Nou pentru persoana iubită:



"Viaţa mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit"!



"În anul care vine îmi doresc să am alături numai persoane fericite. Ştiu că dorinţa mi se va împlini şi mai ştiu că meriţi să fii fericit(ă). Hai să ne bucurăm împreuna de anul ce vine într-o atmosferă plină de armonie şi iubire! La multi ani"!



Mesaje de Anul Nou pentru prieteni:



"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan"!



"Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani"!



"Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, i-a opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani"!



SMS de Revelion pentru şefi:



"Fie-vă verde dolarul şi de whisky plin paharul, toate să vă reuşească, să vă doară fix la bască! La Mulţi Ani, 2013"!



"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2013"!



Mesaj de Anul Nou pentru părinţi:



"Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani"!



Mesaje de Anul Nou pentru cunoştinţe:



"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani"!



"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani"!