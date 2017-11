Vești teribile din Elveția despre starea de sănătate a Regelui Mihai

OMajestatea Sa e conştient, mănâncă şi comunică, potrivit unor surse. Principesa moştenitoare Margareta şi Principele Radu au fost surprinşi în timp ce se întorceau cu plasele pline la reşedinţa regală. Nepotul Regelui, fostul principe Nicolae, a părăsit Elveţia cu lacrimi în ochi şi cu zeci de semne de întrebare.

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai: Când ai o relaţie foarte strânsă cu cineva sau iubeşti pe cineva, nu trebuie să zici ceva, nu trebuie să vorbeşti. Doar prezenţa ta e suficientă.

La trei zile de la scandalul din uşa reşedinţei regale, fostul principe Nicolae vorbeşte despre o legătură invincibilă între el şi Regele Mihai. A plecat din Elveţia cu lacrimi în ochi şi cu durerea că nu şi-a putut vedea bunicul aflat în suferinţă. Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai: Am plâns foarte mult de când am venit. Nu am putut să cred ca poate va fi ultima dată să ajung aici, în Elevţia, la Aubonne, să-l văd.

Ziarele locale din Aubonne scriu despre incidentul care a avut loc în urmă cu doar câteva zile la uşa reşedinţei Majestăţii Sale. Ceartă la căpătâiul fostului rege Mihai- este titlul unui articol în care Poliţia susţine că este o anchetă în curs după ce a fost nevoită să intervină la reşedinţa Majestăţii Sale, Regele Mihai, deoarece nepotul său a forţat intrarea. Olivia Cutruzzola, purtător de cuvânt al Poliţiei din Lausanne: Marţi, 7 noiembrie 2017, la ora 18:30, am fost informaţi că cineva a încercat să intre cu forţa în vila Regelui Mihai al României. Miercuri, 8 noiembrie, după-amiază, a încercat să se întoarcă la domiciliul bunicului său şi a fost interpelat de poliţie.

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai: Nu vreau probleme. Pur şi simplu sunt nepotul bunicului meu. Vreau să-l văd. De ce nu am voie? De ce nu a existat niciodată o explicaţie pentru asta? Suntem o familie. O familie însemană unitate.

După cinci zile de la anunţul că starea regelui s-a agravat, surse din aproierea familiei regale vorbesc despre o ameliorare. Regele Mihai mănâncă şi comunică. Principesa Margareta şi Principele Radu au adus de dimineaţă, la reşedinţa regală, mai multe plase cu cumpărături .

Activitatea de la reşedinţa Majestăţii Sale, s-a desfăşurat normal. Angajaţii Casei Regale au făcut aprovizionarea, iar infirmierele care au grijă zilnic de regele Mihai au venit, în mod obişnuit, la serviciu. Din informaţiile pe care le avem, regele Mihai este în stare stabilă şi conştient.Evelyne Nieuwmunster, vecina Regelui: El este foarte, foarte gentil. Mereu mă întrebam cine era acest domn atât de frumos şi de bine îmbrăcat, dar niciodată nu am îndrăznit să îl întreb. Apoi, am aflat că este el (n.r. Regele Mihai al României) când a venit să locuiască aici. Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai: Gândurile noastre să fie cu el, rugăciune, Să sperăm că tptul va fi ok şi bunicul meu va fi sănătos şi va fi cu noi mai mulţi ani. Sper!

Fostul principe Nicolae a dat de înţeles că alţi membri ai Casei Regale au influenţat deciziile luate de Regele Mihai, precum renegarea lui sau refuzul de a-şi vedea nepotul. Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai: Aş zice că îmi pare rău dacă aş fi ştiut cu ce am greşit, dacă am greşit cu ceva.