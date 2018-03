Viena este şi în 2018 oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii. Bucureştiul, pe locul 107

Capitala Austriei, Viena, este şi în 2018, pentru al nouălea an consecutiv, oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de consultanţă Mercer (cu sediul la New York), în care Bucureştiul apare pe locul 107 din 231 de oraşe analizate, informează Reuters şi AFP.



Capitala Austriei este apreciată pentru siguranţa oferită locuitorilor săi, pentru eficienţa sistemului de transport în comun şi diversitatea structurilor culturale şi de petrecere a timpului liber.



Viena este urmată de Zurich (Elveţia), Auckland (Noua Zeelandă) şi Munchen (Germania) la egalitate pe locul al treilea. Vancouver, oraş clasat pe locul cinci, oferă cea mai bună calitate a vieţii din America de Nord. Singapore pe locul 25 şi Montevideo pe locul 77 sunt cel mai bine clasate oraşe din Asia şi America Latină. În cazul oraşelor din Africa, cea mai bună calitate a vieţii o oferă oraşul Durban din Africa de Sud, care se află pe locul 89 la nivel global.



În total, Europa are opt din primele zece oraşe cu cea mai bună calitate a vieţii. Germania şi Elveţia au fiecare trei oraşe în top zece, în timp ce Noua Zeelandă, Canada şi Australia au fiecare câte un oraş.



Studiul arată că, în ultimii 20 de ani, standardele de viaţă au crescut cel mai mult în unele state din Europa de Est, precum Sarajevo, care acum este pe locul 159 şi Bratislava, care a urcat până pe locul 80.



"Ca urmare a îmbunătăţirii standardelor de viaţă, a pieţei muncii competitive şi a talentelor disponibile, multe din aceste oraşe au început să atragă companii multinaţionale care înfiinţează noi operaţiuni", a declarat preşedintele pentru Europa şi Pacific la Mercer, Martine Ferland.



Chiar dacă se clasează pe locul 107 din 231 de oraşe analizate, Bucureştiul oferă o calitate a vieţi mai bună decât Doha, Rio de Janeiro, Beijing, Kuwait City, Mexico City, Istanbul, Sofia, Belgrad sau Kiev.



La coada clasamentului se situează Bagdad, Bangui (Republica Centrafricană), Saana (Yemen) şi Damasc (Siria), toate aceste oraşe fiind penalizate pentru problemele de instabilitate politică, sărăcie şi condiţii climatice extreme.



Studiul a vizat 231 oraşe şi s-a bazat pe 39 de criterii precum stabilitatea politică, serviciile de sănătate, educaţie, infracţionalitate, posibilităţile de petrecere a timpului liber şi transportul. Acest studiu este realizat anual de Mercer şi este utilizat de companii şi organizaţii pentru a calcula remuneraţia expaţilor. AGERPRES